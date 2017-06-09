Футболисты сборной России проведут последний матч перед Кубком конфедераций

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье Российский футбольный союз (РФС) объявил окончательный состав сборной России, который был включен в заявку на Кубок конфедераций. После предыдущего матча против команды Венгрии, которую россияне обыграли в понедельник со счетом 3:0, российскую сборную покинули вратарь Александр Беленов и защитник Роман Нойштедтер, также в окончательную заявку не были включены травмированные Роман Зобнин, Марио Фернандес, Алан Дзагоев и Артем Дзюба. Таким образом, в национальной команде на контрольный матч с чилийцами и Кубок конфедераций осталось 23 футболиста — три вратаря и 20 полевых игроков.

По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, к Кубку конфедераций должны быть готовы все футболисты, национальная команда не играет только 11 людьми. «У нас есть 23 игрока, поэтому на каждую игру будет выходить основной состав. Никогда большие турниры не играли 11 футболистами, поэтому должны быть готовы все», — сказал тренер.

«На поле не должно быть недовосстановленных игроков»

Что касается предстоящей игры, Черчесов на пресс- конференции отметил, что на поле не выйдут футболисты, которые еще не до конца восстановились. По словам тренера, в матче с венграми российские игроки потратили много сил, поэтому им надо приобрести свежесть.

«Соперник (сборная Чили) высокого уровня, поэтому встреча покажет, кто не готов: в прошлой игре потратили много сил, две недели до этого не играли, поэтому недостатки есть. Нам надо подвести команду к матчу 17 числа, поэтому завтра не должно быть недовосстановленных игроков», — подчеркнул Черчесов.

Со стороны сборной Чили в матче с россиянами, возможно, не примет участия вратарь английского «Манчестер Сити» Клаудио Браво. По словам главного тренера чилийцев Хуана Антонио Пицци, голкипер все еще восстанавливается от травмы икроножной мышцы, которую он получил в матче чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» 27 апреля.

«Мы постоянно на связи с медиками, и, возможно, увидим Браво на поле в матчах Кубка конфедераций», — сказал Пицци. Сам голкипер не принимал участия в тренировке накануне контрольной встречи.

Также под вопросом участие в игре со сборной России чилийского нападающего английского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Пицци рассказал, что футболист прилетел в расположение национальной команды только в четверг, поэтому тренеру надо было посмотреть на функциональное состояние игрока. «После тренировки я постараюсь принять правильное решение относительно его участия», — заявил тренер.

Первая встреча

Сборная Чили занимает четвертое место в рейтинге Международной федерации футбола. Чилийцы имеют богатый опыт выступления в чемпионатах мира, однако впервые будут играть в Кубке конфедераций. На последнем мировом первенстве, которое состоялось в Бразилии в 2014 году, чилийская команда дошла до 1/8 финала, где проиграла хозяевам турнира в серии пенальти.

В Кубке Америки чилийцы выступают намного успешнее. Сборная Чили дважды подряд выигрывала турнир — в 2015 и 2016 годах. Ранее команда ни разу не становилась обладателем Кубка Америки. В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года чилийцы занимают четвертое место после 14 матчей с 23 очками в южноамериканской зоне. Впереди сборной Чили располагаются команды Бразилии (33 очка), Колумбии (24) и Уругвая (23), который опережает чилийцев по победам в личных встречах.

Товарищеский матч станет первой игрой между сборными России и Чили. Ранее чилийцы играли только против национальной сборной СССР. Из семи проведенных встреч четыре раза побеждали советские футболисты, дважды — команда Чили, еще один матч завершился вничью.

Последняя игра между национальными командами прошла в сентябре 1973 года в рамках отборочного цикла на чемпионат мира — 1974. Та встреча завершилась безголевой ничьей. В ноябре того же года должен был состояться ответный стыковой матч, но команда СССР отказалась от игры на «Национальном стадионе», потому что за несколько дней до встречи арена использовалась в качестве концентрационного лагеря. Чилийцам была присуждена техническая победа, в результате чего советская сборная не попала на чемпионат мира.