Жулиано получил культовый 10-й номер в сборной Бразилии

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Под 10-м номером в сборной Бразилии обычно выступает Неймар, но в этот раз форвард «Барселоны» не был вызван в национальную команду. Этот номер считается культовым в Бразилии, и его обладателями прежде были такие легенды, как Пеле, Зико и Ривалдо.



Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, который вернулся в сборную Бразилии после травмы, получил 9-й номер.