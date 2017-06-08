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8 июня 2017, 23:53 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Жулиано получил культовый 10-й номер в сборной Бразилии

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано будет играть под 10-м номером в ближайших матчах сборной Бразилии с командами Аргентины (9 июня) и Австралии (13 июня), сообщает пресс-служба бразильской конфедерации футбола.

Полузащитник Зенита Виктор <span class=error>Жулиано</span> будет играть под 10-м номером в ближайших матчах сборной Бразилии с командами Аргентины (9 июня) и Австралии (13 июня) сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> бразильской конфедерации футбола. Увеличить
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Под 10-м номером в сборной Бразилии обычно выступает Неймар, но в этот раз форвард «Барселоны» не был вызван в национальную команду. Этот номер считается культовым в Бразилии, и его обладателями прежде были такие легенды, как Пеле, Зико и Ривалдо.

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, который вернулся в сборную Бразилии после травмы, получил 9-й номер.

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