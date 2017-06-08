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8 июня 2017, 23:11 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Кураньи: Немецким болельщикам не стоит опасаться российских хулиганов

Бывший форвард московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи, рассказал, как чувствовал себя в России, и выразил уверенность, что РФ сможет достойно провести Кубок конфедераций — 2017.

Бывший форвард московского Динамо и сборной Германии <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Кураньи</span> рассказал как чувствовал себя в России и выразил уверенность что РФ сможет достойно провести Кубок конфедераций — 2017. Увеличить
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«Поначалу испытывал небольшой шок, не знал ни город, ни страну. В Москве живут почти 15 миллионов человек, а это почти в 60 раз больше, чем в Гельзенкирхене. Было очень непривычно. Поначалу русские не слишком дружелюбны, но после того, как ты с ними лучше познакомишься, понимаешь, что на самом деле это открытые и отзывчивые люди. Сейчас у меня в Москве много друзей, и я приезжаю туда шесть-семь раз в год.

Думаю, в России может пройти хороший Кубок конфедераций. Некоторые политические проблемы — это мелочи. Всё внимание будет на спорте. Россия покажет себя с лучшей стороны. Уверен, организация турнира будет на самом высоком уровне. Не думаю, что немецким болельщикам стоит опасаться российских хулиганов. Россия к этому готова, и Путин не допустит никаких эксцессов. Проблема с хулиганами есть не только в России. Всегда будут те, кто хочет нанести вред футболу», — приводит слова Кураньи T-Online.

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