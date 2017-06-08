Долгая дорога «Санкт-Петербурга» к финалу
Стадион «Санкт-Петербург», строительство которого длится десятилетие, примет финал Кубка конфедераций, а также матч группового этапа с участием чемпионов Европы португальцами во главе с лучшим игроком мира Криштиану Роналду. К этому моменты на арене было проведено всего две официальных игры в рамках чемпионата России.
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Видимо, что-то случилось...
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В истории футбола можно найти, наверное, не более
Правда, на деле все гораздо прозаичнее — главную причину в жутком удорожании объекта и постоянных сдвигах сроков его сдачи стоит искать не в злом роке, а в отношении к делу руководящих постройкой лиц и неспособности привлечь к ответственности хоть
История
Строительство стадиона на Крестовском острове — на месте легендарной арены имени Кирова, в свое время вмещавшей более 100 тыс человек — началось еще в далеком 2007 году. Изначально планировалось, что объект будет сдан в эксплуатацию к весне 2009 года, однако такие позитивные прогнозы, естественно, не сбылись.
Сроки окончания строительства «Санкт-Петербурга» постоянно сдвигались, что вкупе со стремительным удорожанием стадиона постепенно превращало арену в некого злого огнедышащего дракона, все больше и больше нервировавшего не только простых жителей города, но и периодически даже самих чиновников — причем не только спортивных.
К тому же, объект с
Собственно, полностью этого не произошло и до сих пор — в апреле «Санкт-Петербург» был торжественно открыт матчем РФПЛ, однако вскоре оказалось, что арена испытывает серьезнейшие проблемы с газоном,
К слову, и по окончании КК-2017 «Санкт-Петербург» продолжат достраивать, отмечается в прессе — когда стадион будет окончательно готов на данный момент не известно, похоже, вообще никому.
Кстати, интересный факт — японский архитектор Кисе Курокава, разработавший проект арены для города на Неве, не дожил до первой официальной игры на своем детище всего
Важные матчи
На данный момент на «Санкт-Петербурге» прошло всего два официальных матча (при том, что правила ФИФА как заявляют о необходимости проведения как минимум трех тестовых игр на новых аренах в преддверии крупных турниров) — зато, каких!
Первой из встреч на стадионе стал поединок 24-го тура чемпионата России между «Зенитом», чьим новым домом и является «Санкт-Петербург», и «Уралом» (2:0) — матч получился одним из самых скандальных в минувшем розыгрыше первенства страны благодаря неоднозначной работе арбитров, удаливших сразу трех футболистов гостей.
Примечательно, что даже внушительное численное преимущество долгое время не помогало
А уже спустя две недели Крестовский остров увидел еще более легендарный поединок — в Питер приехал грозненский «Терек», чтобы неожиданно для всех минимально обыграть команду Мирчи Луческу и официально сделать московский «Спартак» чемпионом России впервые за 16 лет.
Уже в середине мая на «Санкт-Петербурге» должна была пройти и встреча «Зенит» — «Краснодар», однако
Последние новости с «Санкт-Петербурга» связаны как раз с тем самым газоном —
Матчи на Кубке конфедераций
17 июня на «Санкт-Петербурге» пройдет матч открытия Кубка конфедераций — 2017: сборная России попытается без нервов набрать три очка во встрече с Новой Зеландией.
22 июня стадион на Крестовском острове примет экзотичную битву Камеруна и Австралии — команд, имеющих не так много шансов на выход в
Спустя два дня на арену вновь прибудут новозеландцы — на этот раз им будут противостоять, пожалуй, лучший игрок мира последних лет Криштиану Роналду и его Португалия — сильнейший коллектив Европы на данный момент.
Последний же поединок на газоне «Санкт-Петербурга» состоится уже в июле — во второй день второго месяца лета 68-тысячный стадион наполнится до отказа, чтобы на нем сыграли финалисты главного международного турнира года.
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