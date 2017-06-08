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8 июня 2017, 22:51 | Футбол: Сборные | «Газета.Ру»

Долгая дорога «Санкт-Петербурга» к финалу

Стадион «Санкт-Петербург», строительство которого длится десятилетие, примет финал Кубка конфедераций, а также матч группового этапа с участием чемпионов Европы португальцами во главе с лучшим игроком мира Криштиану Роналду. К этому моменты на арене было проведено всего две официальных игры в рамках чемпионата России.

Стадион Санкт-Петербург строительство которого длится десятилетие примет финал Кубка конфедераций а также матч группового этапа с участием чемпионов Европы португальцами во главе с лучшим игроком мира <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span>. К этому моменты на арене было проведено всего две официальных игры в рамках чемпионата России. Увеличить
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В истории футбола можно найти, наверное, не более двух-трех случаев, схожих с историей «Санкт-Петербурга» — дорогостоящей арены, на которую еще до момента полного ввода в эксплуатацию было вылито столько заслуженной критики, что место, выбранное под строительство стадиона, впору считать проклятым.

Правда, на деле все гораздо прозаичнее — главную причину в жутком удорожании объекта и постоянных сдвигах сроков его сдачи стоит искать не в злом роке, а в отношении к делу руководящих постройкой лиц и неспособности привлечь к ответственности хоть кого-то более-менее причастного к происходящему на Крестовском острове и до сих пор.

История

Строительство стадиона на Крестовском острове — на месте легендарной арены имени Кирова, в свое время вмещавшей более 100 тыс человек — началось еще в далеком 2007 году. Изначально планировалось, что объект будет сдан в эксплуатацию к весне 2009 года, однако такие позитивные прогнозы, естественно, не сбылись.

Сроки окончания строительства «Санкт-Петербурга» постоянно сдвигались, что вкупе со стремительным удорожанием стадиона постепенно превращало арену в некого злого огнедышащего дракона, все больше и больше нервировавшего не только простых жителей города, но и периодически даже самих чиновников — причем не только спортивных.

К тому же, объект с какой-то фантастической скоростью стал обрастать темными историями — то в СМИ появится информация, что ради постройки приостановлено возведение школ и больниц, то погибнет пара рабочих, то генподрядчик сменится со скандалом, то начнется забастовка.

По-настоящему грустно из-за «Санкт-Петербурга» стало уже ближе к старту Кубка конфедераций — когда остальные арены турнира были давно уже полностью готовы и могли хоть завтра принимать матчи, стадион на Крестовском острове был еще далек от ввода в эксплуатацию и, казалось, не особо хотел к нему приближаться.

Собственно, полностью этого не произошло и до сих пор — в апреле «Санкт-Петербург» был торжественно открыт матчем РФПЛ, однако вскоре оказалось, что арена испытывает серьезнейшие проблемы с газоном, из-за чего ее отправили на доработку.

К слову, и по окончании КК-2017 «Санкт-Петербург» продолжат достраивать, отмечается в прессе — когда стадион будет окончательно готов на данный момент не известно, похоже, вообще никому.

Кстати, интересный факт — японский архитектор Кисе Курокава, разработавший проект арены для города на Неве, не дожил до первой официальной игры на своем детище всего каких-то девять с половиной лет.

Важные матчи

На данный момент на «Санкт-Петербурге» прошло всего два официальных матча (при том, что правила ФИФА как заявляют о необходимости проведения как минимум трех тестовых игр на новых аренах в преддверии крупных турниров) — зато, каких!

Первой из встреч на стадионе стал поединок 24-го тура чемпионата России между «Зенитом», чьим новым домом и является «Санкт-Петербург», и «Уралом» (2:0) — матч получился одним из самых скандальных в минувшем розыгрыше первенства страны благодаря неоднозначной работе арбитров, удаливших сразу трех футболистов гостей.

Примечательно, что даже внушительное численное преимущество долгое время не помогало сине-бело-голубым повести в счете — первый мяч в той игре был забит лишь за несколько минут до финального свистка.

А уже спустя две недели Крестовский остров увидел еще более легендарный поединок — в Питер приехал грозненский «Терек», чтобы неожиданно для всех минимально обыграть команду Мирчи Луческу и официально сделать московский «Спартак» чемпионом России впервые за 16 лет.

Уже в середине мая на «Санкт-Петербурге» должна была пройти и встреча «Зенит» — «Краснодар», однако из-за проблем с газоном ее перенесли на «Петровский», с которым все ранее уже успели трогательно попрощаться.

Последние новости с «Санкт-Петербурга» связаны как раз с тем самым газоном — из-за ряда причин его пришлось полностью сменить. По некоторых данным, полная стоимость работ по обновлению газона обойдется в 21 млн рублей.

Матчи на Кубке конфедераций

17 июня на «Санкт-Петербурге» пройдет матч открытия Кубка конфедераций — 2017: сборная России попытается без нервов набрать три очка во встрече с Новой Зеландией.

22 июня стадион на Крестовском острове примет экзотичную битву Камеруна и Австралии — команд, имеющих не так много шансов на выход в плей-офф из группы B.

Спустя два дня на арену вновь прибудут новозеландцы — на этот раз им будут противостоять, пожалуй, лучший игрок мира последних лет Криштиану Роналду и его Португалия — сильнейший коллектив Европы на данный момент.

Последний же поединок на газоне «Санкт-Петербурга» состоится уже в июле — во второй день второго месяца лета 68-тысячный стадион наполнится до отказа, чтобы на нем сыграли финалисты главного международного турнира года.

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