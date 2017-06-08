10 самых ярких звезд Кубка конфедераций

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Сборная Португалии

Амплуа: нападающий

Возраст: 32 года

Клуб: «Реал» Мадрид

Титулы: чемпион Европы, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный победитель Клубного ЧМ, трехкратный чемпион Англии, двукратный чемпион Испании, четырехкратный обладатель «Золотого мяча».

Даже если бы сборная Аргентины во главе с Месси пробилась на Кубок конфедераций, это никак не повлияло бы на лидерские позиции Криштиану Роналду в нашем списке. В этом сезоне португалец по всем статьям превзошел своего извечного конкурента. Летом прошлого года Роналду выиграл первый большой титул в составе сборной, а потом помог «Реалу» победить на всех основных фронтах — и в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов. Попутно лидер «Королевского клуба» установил несколько личных рекордов и стал лучшим бомбардиром главного евротурнира, но это лишь приятные дополнения к командным успехам.

Алексис САНЧЕС

Сборная Чили

Амплуа: нападающий

Возраст: 28 лет

Клуб: «Арсенал»

Титулы: двукратный обладатель Кубка Америки, двукратный чемпион Чили, чемпион Аргентины, чемпион Испании, победитель Клубного ЧМ, двукратный обладатель Кубка Англии.

В этом сезоне Алексис Санчес снова был главным лидером «Арсенала». Чилиец забил за «канониров» 30 голов во всех турнирах. Увы, усилий форварда хватило только на победу в Кубке, а вот во внутреннем чемпионате и Лиге чемпионов лондонцы снова оказались у разбитого корыта. Неудачи на клубном уровне Санчес компенсировал классной игрой на Кубке Америки. Год назад он стал лучшим игроком континентального турнира, помог своей сборной выиграть трофей и завоевать путевку на Кубок Конфедераций. В Россию чилиец едет в статусе «без пяти минут игрок «Баварии».

Артуро ВИДАЛЬ

Сборная Чили

Амплуа: опорный полузащитник

Возраст: 30 лет

Клуб: «Бавария»

Титулы: двукратный обладатель Кубка Америки, трехкратный чемпион Чили, четырехкратный чемпион Италии, двукратный чемпион Германии.

Удивительный факт: две из трех главных звезд Кубка Конфедераций выступают за сборную Чили. Алексис Санчес и Артуро Видаль — не конкуренты для Роналду в борьбе за звание самого именитого футболиста турнира, но всех остальных претендентов они легко отодвинут в сторону. Видаль — эталон современного опорного полузащитника. Универсальный, жесткий, сосредоточенный на разрушении, но всегда готовый воспользоваться своим шансом в атаке. За четырех последних сезона чилиец заработал всего одно удаление, но случилось это, как назло, в ключевом для «Баварии» матче — апрельской битве с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Юлиан ДРАКСЛЕР

Сборная Германии

Амплуа: атакующий полузащитник

Возраст: 23 года

Клуб: «ПСЖ»

Титулы: чемпион мира, обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка Франции.

«Бундестим» приедет на Кубок конфедераций в экспериментальном составе, но и в этой полумолодежной команде нашлось место для парочки не потенциальных, а уже действующих звезд. В свои 23 года Юлиан Дракслер успел побывать главной надеждой немецкого футбола, едва не завершить карьеру из-за травм, блеснуть в «Вольфсбурге» и со скандалом уйти от «волков» в «ПСЖ». Одним из первых свершений немецкого креативщика в Париже стал разгром «Барселоны» в Лиге чемпионов. Та победа обернулась катастрофой в ответном матче, но Дракслер меньше всех виноват в случившемся. Полузащитник нашел себя в чемпионате Франции и может стать таким же героем этого турнира, каким пару лет назад был Златан Ибрагимович.

ПЕПЕ

Сборная Португалии

Амплуа: центральный защитник

Возраст: 34 года

Клуб: «Реал» Мадрид

Титулы: чемпион Европы, трехкратный победитель Лиги чемпионов, двукратный победитель Клубного ЧМ, трехкратный чемпион Испании, двукратный чемпион Португалии.

Пепе никогда не будет претендовать на звание лучшего игрока мира, но в гонке за титул самого ненавидимого футболиста у него мало конкурентов. Если бы этот бразилец с португальским паспортом играл в хоккей, про него непременно сказали бы, что он мастер «залезать под кожу». На самом деле он может еще и в печенках посидеть ради победы. В прошлом сезоне Пепе потерял место в основе «Реала», но свой вклад в выдающуюся кампанию мадридцев в ла лиге и Лиге чемпионов все-таки внес. Хотя бы тем, что ни разу не удалился и заработал всего три (!) желтых карточки. В июне ветеран покинул «Королевский клуб» и сейчас находится в статусе свободного агента. По слухам, его следующим клубом будет «ПСЖ».

Игорь АКИНФЕЕВ

Сборная России

Амплуа: вратарь

Возраст: 31 год

Клуб: ЦСКА

Титулы: шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы.

Вратарь ЦСКА — один из трех осколков бронзовой команды Гуса Хиддинка в нынешней сборной. При этом Акинфеев совсем не выглядит ветераном, ведь 30 с небольшим — это самый боевой возраст для голкипера. В сезоне-2016/17 он не дотянулся до золотых медалей чемпионата России, но установил целый пучок рекордов — больше всех матчей за сборную среди вратарей, больше всего «сухарей» в сборной, больше всех сухих игр в карьере. Да, есть тот самый антирекорд в Лиге чемпионов, но ведь для того, чтобы его установить нужно постоянно играть в этой самой Лиге чемпионов, не так ли?

Джошуа КИММИХ

Сборная Германии

Амплуа: крайний защитник, центральный полузащитник

Возраст: 22 года

Клуб: «Бавария»

Титулы: двукратный чемпион Германии.

Какая сборная Германии без молодого гения? В нынешней «манншафт» в роли самого талантливого ходит крайний защитник «Баварии» Джошуа Киммих. Он «выстрелил» еще в прошлом сезоне, венцом которого стал яркий дебют на Euro-2016, где защитник отыграл весь плей-офф в основе. В начале сентября Киммих забил первый гол за сборную, а пять дней спустя открыл лицевой счет в играх за «Баварию». Урожайный месяц защитник закрыл дублем в ворота «Ростова» в Лиге чемпионов и победным мячом «Гамбургу». Потом результативность молодого таланта снизилась, но место в основе мюнхенцев он застолбил за собой надолго.

Жоау МОУТИНЬЮ

Сборная Португалии

Амплуа: атакующий полузащитник

Возраст: 30 лет

Клуб: «Монако»

Титулы: чемпион Европы, победитель Лиги Европы, трехкратный чемпион Португалии, чемпион Франции.

Летом 2015 года Жоау Моутинью был двумя ногами в «Зените», но известная история с изменением лимита на легионеров лишила наш чемпионат этого полузащитника. Впрочем, португальцу неплохо и в «Монако». После победы на Euro-2016, он стал героем еще одного чудесного прорыва — монегаски сумели опередить сверхбогатый «ПСЖ» и выиграли чемпионат Франции, а в придачу добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Роль Моутинью в этих успехах пусть и не ключевая, но весьма значительная.

Федор СМОЛОВ

Сборная России

Амплуа: нападающий

Возраст: 27 лет

Клуб: «Краснодар»

Титулы: двукратный бронзовый призер чемпионата России.

Второй год подряд Федор Смолов становится лучшим бомбардиром премьер-лиги и, кажется, остается единственным нашим футболистом, который вызывает интерес у сильных европейских клубов. Зимой во всю шли разговоры о том, что нападающий скоро перейдет в дортмундскую «Боруссию», но пока Смолов остается в «Краснодаре».

Хавьер ЭРНАНДЕС «ЧИЧАРИТО»

Сборная Мексики

Амплуа: нападающий

Возраст: 29 лет

Клуб: «Байер»

Титулы: обладатель Золотого Кубка КОНКАКАФ, победитель Клубного ЧМ, чемпион Мексики, двукратный чемпион Англии.

Мексиканцу по прозвищу «горошина» слегка не повезло с эпохой — если бы сэр Алекс Фергюссон не решил уйти на покой, Хавьер Эрнандес, вероятно, до сих пор выступал бы на «МЮ». Чичарито небезосновательно называли любимчиком опытного тренера — именно при Фергюссоне форвард показывал лучший футбол в карьере. Новые рулевые не смогли оценить Эрнандеса по достоинству и тому пришлось уйти в аренду в «Реал». Такому повороту карьеры позавидовали бы многие, но у Чичарито в Мадриде не сложилось. Сейчас он ведет за собой «Байер». Правда 11 голов мексиканца в бундеслиге не помогли леверкузенцам подняться выше 12-го места.