Улыбчивый Акинфеев и жесткий Черчесов. Как прошла тренировка сборной
Сборная России провела тренировку перед последним контрольным матчем со сборной Чили. О том, как она прошла, и готова ли сборная к субботнему матчу — в репортаже «Советского спорта».
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Видимо, что-то случилось...
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После
Почти у все ребята садились в командный автобус в отличном настроении. За исключением, пожалуй, Бухарова, который явно был
В ГОСТЯХ У СТРЕЛЬЦОВА
Тренировка прошла абсолютно по той же схеме, что и с венграми. Первые 20 минут команда разминалась, много бегала. Самое интересное началось спустя чуть менее получаса, когда, началась работа с мячом.
Банальные квадраты, команды Черчесова «Жестче!» — привычная картина. Однако, футболисты не всегда слушались тренера: как бы не покалечить друг друга. И это понятно. Хватит нам уже травмированных.
Усердно выполняли указания тренера Смолов и Миранчук. Оба активнее всех упражнялись с мячом. Большая работа велась и с обороной. Мне показалось, что Джикия, Кутепов и Васин не совсем еще притерлись друг к другу. И в правду, откуда взяться взаимодействию, если вместе они впервые сыграли только с венграми.
Отдельного внимания заслуживали голкиперы. Гилерме и Акинфеев занимались активнее остальных. Игорь сейчас находится в блестящей форме, причем не только физической, но и эмоциональной. Это чувствовалось еще на
ГОТОВНОСТЬ К ВИДАЛЮ И САНЧЕСУ
Вопросы о сопернике задавали еще на предматчевой
Мандражирует ли сборная перед матче? Да. Хотя бы потому за каждым ее шагом (удачным или не совсем) пристально наблюдают. Ведь отношение к сборной почти всегда контрастно: мы либо очень хвалим, либо — сильно ругаем. И никакой золотой середины.
С другой стороны, волнения может не быть по той простой причине, что сборная России розлива Черчесова — исключительно команда настроения. В этом смысле матч с Венгрией дал команде великолепное психологическое преимущество, не говоря уже о том, что сборная будет играть в родных стенах.
Исходя из увиденного на тренировке, можно судить, что сборная к матчу готова. Во всяком случае, психологически. Разница в классе очевидна, поэтому стоит надеяться, что сборная Чили встанет не с той ноги.
Александр Августин
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