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8 июня 2017, 20:03 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Улыбчивый Акинфеев и жесткий Черчесов. Как прошла тренировка сборной

Сборная России провела тренировку перед последним контрольным матчем со сборной Чили. О том, как она прошла, и готова ли сборная к субботнему матчу — в репортаже «Советского спорта».

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© Спорт-Экспресс

После пресс-конференции Станислава Черчесова и Игоря Акинфеева сборная России сразу отправилась на стадион им. Эдуарда Стрельцова, где провела свою тренировку перед игрой со сборной Чили.

Почти у все ребята садились в командный автобус в отличном настроении. За исключением, пожалуй, Бухарова, который явно был чем-то озабочен. Возможно, свалившейся на него ответственностью: после травмы Дзюбы к нему вырос кредит доверия, который необходимо оправдать.

В ГОСТЯХ У СТРЕЛЬЦОВА

Тренировка прошла абсолютно по той же схеме, что и с венграми. Первые 20 минут команда разминалась, много бегала. Самое интересное началось спустя чуть менее получаса, когда, началась работа с мячом.

Банальные квадраты, команды Черчесова «Жестче!» — привычная картина. Однако, футболисты не всегда слушались тренера: как бы не покалечить друг друга. И это понятно. Хватит нам уже травмированных.

Усердно выполняли указания тренера Смолов и Миранчук. Оба активнее всех упражнялись с мячом. Большая работа велась и с обороной. Мне показалось, что Джикия, Кутепов и Васин не совсем еще притерлись друг к другу. И в правду, откуда взяться взаимодействию, если вместе они впервые сыграли только с венграми.

Отдельного внимания заслуживали голкиперы. Гилерме и Акинфеев занимались активнее остальных. Игорь сейчас находится в блестящей форме, причем не только физической, но и эмоциональной. Это чувствовалось еще на пресс-конференции, когда он позволял себе улыбаться. Возможно, улыбке поспособствовали сухие ворота в игре с Венгрией.

ГОТОВНОСТЬ К ВИДАЛЮ И САНЧЕСУ

Вопросы о сопернике задавали еще на предматчевой пресс-конференции. Черчесов и Акинфеев старались уходить от персоналий и отделывались сухими ответами: мол, в целом сборная Чили — серьезный противник, и игра предстоит непростая. Ну это мы и так знаем.

Мандражирует ли сборная перед матче? Да. Хотя бы потому за каждым ее шагом (удачным или не совсем) пристально наблюдают. Ведь отношение к сборной почти всегда контрастно: мы либо очень хвалим, либо — сильно ругаем. И никакой золотой середины.

С другой стороны, волнения может не быть по той простой причине, что сборная России розлива Черчесова — исключительно команда настроения. В этом смысле матч с Венгрией дал команде великолепное психологическое преимущество, не говоря уже о том, что сборная будет играть в родных стенах.

Исходя из увиденного на тренировке, можно судить, что сборная к матчу готова. Во всяком случае, психологически. Разница в классе очевидна, поэтому стоит надеяться, что сборная Чили встанет не с той ноги.

Александр Августин

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Вратарь сборной Чили Браво пропускает тренировку команды накануне игры с россиянами

Вратарь сборной Чили Браво пропускает тренировку команды накануне игры с россиянами

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вратарь английского «Манчестер Сити» и сборной Чили по футболу Клаудио Браво не принимает участие в тренировочном занятии команды накануне товарищеского матча с россиянами. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.
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