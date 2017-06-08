«На хрен всех тех, кто помогал вам!» За что Турана выгнали из сборной

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Что произошло

Арда Туран завершил карьеру в сборной Турции. Точнее, был исключён из неё за нападение на журналиста на борту самолёта, после чего объявил, что на международном уровне выступать больше не будет.

Как пишет турецкая газета Hurriyet, 5 июня Арда во время посадки в самолёт, который должен был отвезти команду в Италию для подготовки к матчу отбора ЧМ с Косово, подошёл к 70-летнему журналисту Milliyet Билялю Меше, который пытался задать ему несколько вопросов, и начал на него кричать. Летом 2016 года Меше писал о том, что Арда выбивал из футбольной федерации страны бонусы за попадание команды на Евро, что привело к расколу в команде и двум поражениям в трёх играх.

«Скажи мне, Биляль Меше, ты был там? Был ли ты с нами, когда писал о проблеме бонусов? С кем я просил деньги? У кого я просил бонусы? Говори. Давай. Кто заставлял тебя писать эти статьи?» — спрашивал Туран.

Не дождавшись ответа, он продолжил гневную тираду.

«Что же это за страна? Все эти чиновники только помогают вам в этом! На хрен всех тех, кто помогал вам! С кого я требовал деньги, сукин сын? Я скорее уйду из футбола, чем позволю кому-то порочить мою честь и мою семью!».

После этого Арда схватил Меше за горло и только вовремя подскочившие партнёры Турана оттащили капитана от журналиста. Поясняется, что главный тренер Фатих Терим никак не отреагировал на происходящее. Арда же продолжал кричать, что Меше представляет газету, которую контролирует президент футбольной федерации Демирорен Йылдырым. Футболист недоумевал, почему федерация позволяет своей газете так порочить игроков своей же сборной.

Каковы последствия

После приземления самолёта Туран был вызван Теримом и Демироненом на совещание, после которого было принято решение об исключении футболиста из сборной.

«Думаю, время пришло. Я завершаю карьеру в сборной Турции. Чувствую ли раскаяние? У меня нет угрызений совести. Я люблю свою страну, с радостью защищаю её цвета. Но всегда говорил, что готов завершить карьеру, если не буду нужен команде. Когда я носил футболку сборной, то допустил ряд ошибок. Моя международная карьера подошла к концу», — сказал он на пресс-конференции.

На следующий день Арда также выложил пост в своём Instagram.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BU-0ow2hVoE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">(Savunma amaçlı değil; bilgilendirme amaçlıdır..)#tbt Yarın kalktığınızda muhtemelen haberleri göreceksiniz...Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek planları ve devamı...DEMİŞTİM!!! Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmayacağım diye (Euro 2016)...Dün ilk defa milli takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra. Onlar kim mi? Biz ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında; yalanla, iftirayla, insanların onuruna laf söyleyerek, ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler. Merak etmeyin 3-5 kişiler...Tabi alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye...Neden? Çünkü düzen böyle gazeteciler ya gazetecilik aylar geçince unutuluyor ya...Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere taşıyanlar...Yok öyle insanın, karekterine, ailesine değerlerine laf atmak...Unutmayanı da var bunun! Benim futbolculuğumu eleştiren gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır haklısınız diye...Çünkü bu meslek olabilir...Ama aileme, değerlerime saldırmak olmaz; gücüm yettiğince de buna izin vermiyeceğim...Dün yaptığım doğru muydu? Bilmem! Evine misafir olup, adam satıp, iftira atıp arkadan iş çeviren olacağıma, yüzüne, bağırarak, saldırarak cevap beklerim...Belki doğru değil ama dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış...Ha cevap aldım mı? YOK! Kıvırmaca...(klasik) Aylarca sayfa doldurdu ama karşımda iki kelime yok. Gerçi yarın konuşurlar, arkamdan! Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi; öder de..Allah'tan başka kimseden bir şey istemedi, beklemedi.. Hesabı da kimseye vermez...Arda Turan yola çıkarken İYİ FUTBOLCU, STAR, vs. olmak için ÇIKMADI... Şerefli, onurlu bir adam olmak için, ailesine sevdiklerine sahip olmak için ÇIKTI...Her kim şerefime, aileme, onuruma laf etmeye kalkarsa; Allah'ın bana verdikleriyle, gücüm yettiğince karşılığını alır...İyi geceler...</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Arda Turan (@ardaturan) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-06T02:36:59+00:00">Jun 5, 2017 at 7:36pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Я благодарен журналистам, которые критикуют нашу игру, потому что они правы. Потому что это их профессия. Но я не позволю подвергать сомнению мои ценности. Правильно ли я поступил? Не знаю. Может, и неправильно, но зато это было искренне. Я всегда платил за все хорошее или плохое, что делал», — написал он.

Почему это произошло

В Турции пишут, что в последние месяцы Туран на нервах. Сборная вполне может проскочить мимо чемпионата мира в России — команда занимает лишь четвёртое место в группе. Более того, инцидент случился после того, как турки не смогли победить сборную Македонии (0:0). Сам Туран в отборочном турнире результативными действиями не отметился. К тому же, будущее Арды в «Барселоне» тоже под большим вопросом. Несмотря на заверения агента, что игрок останется в клубе до 2020 года, всё чаще появляется информация о намерениях руководства клуба продать турка уже этим летом, так как ему нужно заработать деньги для покупки новых футболистов, нужных Эрнесто Вальверде.

В любом случае международная карьера Турана завершена. Или, по крайней мере, приостановлена. Под вопросом будущее в клубе. А значит, Арде предстоит проявить выдержку и набраться терпения.