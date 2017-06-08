Вратарь сборной Чили Браво пропускает тренировку команды накануне игры с россиянами
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вратарь английского «Манчестер Сити» и сборной Чили по футболу Клаудио Браво не принимает участие в тренировочном занятии команды накануне товарищеского матча с россиянами. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.
Матч между сборными России и Чили пройдет 9 июня, игра состоится на стадионе «ВЭБ-Арена», на котором чилийцы проводят тренировку. Браво недавно восстановился от травмы икроножной мышцы, которую получил в игре чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» 27 апреля. Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль и форвард «Арсенала» Алексис Санчес тренируются в общей группе.
«У Браво недавно была травма, он восстанавливается, мы постоянно на связи с медиками, возможно, мы его увидим на поле на Кубке конфедераций. Что касается Алексиса Санчеса, он только вчера прилетел, посмотрим на него на тренировке, я постараюсь принять правильное решение относительно его участия», — сказал главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци на
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
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