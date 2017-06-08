Вратарь сборной Чили Браво пропускает тренировку команды накануне игры с россиянами

Матч между сборными России и Чили пройдет 9 июня, игра состоится на стадионе «ВЭБ-Арена», на котором чилийцы проводят тренировку. Браво недавно восстановился от травмы икроножной мышцы, которую получил в игре чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» 27 апреля. Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль и форвард «Арсенала» Алексис Санчес тренируются в общей группе.

«У Браво недавно была травма, он восстанавливается, мы постоянно на связи с медиками, возможно, мы его увидим на поле на Кубке конфедераций. Что касается Алексиса Санчеса, он только вчера прилетел, посмотрим на него на тренировке, я постараюсь принять правильное решение относительно его участия», — сказал главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци на пресс-конференции.