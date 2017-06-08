Пицци: Результат матча с россиянами важен для сборной Чили по футболу
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Результат товарищеского матча с командой России важен для тренеров и футболистов сборной Чили. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер чилийской команды Хуан Антонио Пицци.
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Матч между сборными России и Чили пройдет 9 июня. Игра состоится на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.
«Мы разбираем каждого соперника, в том числе и сборную России, для нас это сильный соперник, там хорошие футболисты. Не хотелось бы
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
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