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8 июня 2017, 18:37 | Футбол: Сборные | ТАСС

Пицци: Результат матча с россиянами важен для сборной Чили по футболу

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Результат товарищеского матча с командой России важен для тренеров и футболистов сборной Чили. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер чилийской команды Хуан Антонио Пицци.

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Матч между сборными России и Чили пройдет 9 июня. Игра состоится на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.

«Мы разбираем каждого соперника, в том числе и сборную России, для нас это сильный соперник, там хорошие футболисты. Не хотелось бы кого-то конкретно выделять, но российская команда сильна физически и в динамике. Результат для нас важен, это не просто товарищеский матч, а подготовка к важному турниру. Соперник захочет показать своим болельщикам, что он готов играть с лучшими сборными мира», — сказал Пицци.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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Вратарь сборной Чили Браво пропускает тренировку команды накануне игры с россиянами

Вратарь сборной Чили Браво пропускает тренировку команды накануне игры с россиянами

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вратарь английского «Манчестер Сити» и сборной Чили по футболу Клаудио Браво не принимает участие в тренировочном занятии команды накануне товарищеского матча с россиянами. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.
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