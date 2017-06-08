Пицци: Результат матча с россиянами важен для сборной Чили по футболу

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Матч между сборными России и Чили пройдет 9 июня. Игра состоится на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.

«Мы разбираем каждого соперника, в том числе и сборную России, для нас это сильный соперник, там хорошие футболисты. Не хотелось бы кого-то конкретно выделять, но российская команда сильна физически и в динамике. Результат для нас важен, это не просто товарищеский матч, а подготовка к важному турниру. Соперник захочет показать своим болельщикам, что он готов играть с лучшими сборными мира», — сказал Пицци.