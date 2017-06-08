Эксперт: выбор состава для сборной России абсолютно для всех хорошим не будет
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Вагиз Хидиятуллин прокомментировал окончательную заявку национальной команды России на Кубок конфедераций.
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«Станислав Черчесов ведь является главным тренером сборной, и что мы ему сейчас будет рассказывать, кого брать, а кого — нет? В таких ситуациях всегда есть как довольные, так и недовольные: выбор абсолютно для всех хорошим не будет.
На данный момент именно Черчесов отвечает за результат. С него — в случае чего — и спросят, а пока что бросать «пики» в него не стоит, — сказал Хидиятуллин «Газете.Ru».
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и
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