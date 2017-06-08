Марио Фернандес получил право выступать за сборную России по футболу
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бразильский защитник московского ЦСКА Марио Фернандес официально получил право играть за сборную России по футболу. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Фернандес вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций, однако
«Если бы Фернандес не был прооперирован, то уже мог бы официально выступать за сборную России. Ведь 6 июня — ровно пять лет, как он проживает в России, и разрешение ему выдано автоматически», — сказал Бабаев.
Фернандес, выступающий за ЦСКА с 2012 года, является уроженцем Бразилии. Игрок получил российское гражданство летом 2016 года. Учитывая, что у 26-летнего Фернандеса нет родственников, связанных с Россией, он, согласно правилам ФИФА, мог сменить спортивное гражданство лишь по истечении пяти лет с момента переезда в Россию.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter