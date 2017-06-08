Марио Фернандес получил право выступать за сборную России по футболу

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Фернандес вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций, однако из-за повреждения не сможет сыграть на турнире.

«Если бы Фернандес не был прооперирован, то уже мог бы официально выступать за сборную России. Ведь 6 июня — ровно пять лет, как он проживает в России, и разрешение ему выдано автоматически», — сказал Бабаев.

Фернандес, выступающий за ЦСКА с 2012 года, является уроженцем Бразилии. Игрок получил российское гражданство летом 2016 года. Учитывая, что у 26-летнего Фернандеса нет родственников, связанных с Россией, он, согласно правилам ФИФА, мог сменить спортивное гражданство лишь по истечении пяти лет с момента переезда в Россию.