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8 июня 2017, 17:43 | Футбол: Сборные | ТАСС

Марио Фернандес получил право выступать за сборную России по футболу

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бразильский защитник московского ЦСКА Марио Фернандес официально получил право играть за сборную России по футболу. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

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Фернандес вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций, однако из-за повреждения не сможет сыграть на турнире.

«Если бы Фернандес не был прооперирован, то уже мог бы официально выступать за сборную России. Ведь 6 июня — ровно пять лет, как он проживает в России, и разрешение ему выдано автоматически», — сказал Бабаев.

Фернандес, выступающий за ЦСКА с 2012 года, является уроженцем Бразилии. Игрок получил российское гражданство летом 2016 года. Учитывая, что у 26-летнего Фернандеса нет родственников, связанных с Россией, он, согласно правилам ФИФА, мог сменить спортивное гражданство лишь по истечении пяти лет с момента переезда в Россию.

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