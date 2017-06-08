Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30020333/
8 июня 2017, 17:32 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед игрой с чилийцами

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские футболисты проводят тренировку в полном составе перед товарищеским матчем с командой Чили. Занятие проходит на поле стадиона им. Эдуарда Стрельцова в Москве.

Занятие проходит на поле стадиона им. Эдуарда Стрельцова в Москве. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Товарищеский матч сборных России и Чили пройдет 9 июня. Игра состоится на московском стадионе «ВЭБ-Арена» и станет заключительным этапом подготовки команды Станислава Черчесова к Кубку конфедераций.

Ранее сборная России победила в товарищеской встрече команду Венгрии со счетом 3:0.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе А со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Тренерский штаб сборной России огласил окончательную заявку на турнир в среду, в список вошли 23 футболиста.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Чили
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Бабаев: "Спартак" и ЦСКА в РФПЛ сезона-2017/18 встретятся 13 августа и 10 декабря

Марио Фернандес получил право выступать за сборную России по футболу

Чилийские болельщики получат в подарок памятные сувениры перед матчем с командой России