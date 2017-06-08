Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед игрой с чилийцами
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские футболисты проводят тренировку в полном составе перед товарищеским матчем с командой Чили. Занятие проходит на поле стадиона им. Эдуарда Стрельцова в Москве.
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Товарищеский матч сборных России и Чили пройдет 9 июня. Игра состоится на московском стадионе «ВЭБ-Арена» и станет заключительным этапом подготовки команды Станислава Черчесова к Кубку конфедераций.
Ранее сборная России победила в товарищеской встрече команду Венгрии со счетом 3:0.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе А со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Тренерский штаб сборной России огласил окончательную заявку на турнир в среду, в список вошли 23 футболиста.
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