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8 июня 2017, 15:48 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Черчесов: У сборной нет основных игроков на КК-2017, есть 20 полевых и 3 вратаря

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности своих подопечных к домашнему товарищескому матчу с командой Чили.

Встреча состоится 9 июня в Москве.

«Благодаря специальным датчикам у нас есть полная информация по последнему матчу с Венгрией. Состояние команды удовлетворительное. Убеждён, что матч с Чили будет уровнем выше. Сегодняшняя тренировка покажет, кто лучше готов.

Комбаров полностью здоров, мы просто не стали рисковать и выпускать его в матче с венграми. Скажу ещё раз: сегодня мы определим, кто насколько готов. Хочу сказать, что у нас нет основных игроков на турнире: есть 20 полевых и три вратаря. На больших турнирах только 11 игроков никогда не выступают, всегда больше. Поэтому наша задача — подготовить всех футболистов в равной степени.

Могу сказать, что у нас будет день отдыха после Чили. Всё-таки ребята давно не видели семьи, должны отдохнуть. Затем два или три дня побудем здесь, в «Балчуге». Потом переезжаем в гостинцу Lotte, в которой обязаны жить по регламенту. 15 июня отправляемся в Петербург. Мы не мыслим категориями турнира, исходим из ближайшего матча. Карточки и травмы всегда заставляют что-то менять.

Сборная Чили находится на четвёртом месте в рейтинге ФИФА? А на каком месте бельгийцы, не знаете? Мы не можем так оценивать соперников, и бельгийцы, и чилийцы — очень хорошие команды. Мы специально выбираем соперников, чтобы они были разными. Я вообще не слишком хочу говорить про соперников — всё-таки, нужно нашей командой гордиться и дорожить. Пока этот спарринг не так важен с точки зрения турнира, но надеемся, что будет важен, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

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