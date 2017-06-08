Черчесов: У сборной нет основных игроков на КК-2017, есть 20 полевых и 3 вратаря
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности своих подопечных к домашнему товарищескому матчу с командой Чили.
Встреча состоится 9 июня в Москве.
«Благодаря специальным датчикам у нас есть полная информация по последнему матчу с Венгрией. Состояние команды удовлетворительное. Убеждён, что матч с Чили будет уровнем выше. Сегодняшняя тренировка покажет, кто лучше готов.
Комбаров полностью здоров, мы просто не стали рисковать и выпускать его в матче с венграми. Скажу ещё раз: сегодня мы определим, кто насколько готов. Хочу сказать, что у нас нет основных игроков на турнире: есть 20 полевых и три вратаря. На больших турнирах только 11 игроков никогда не выступают, всегда больше. Поэтому наша задача — подготовить всех футболистов в равной степени.
Могу сказать, что у нас будет день отдыха после Чили.
Сборная Чили находится на четвёртом месте в рейтинге ФИФА? А на каком месте бельгийцы, не знаете? Мы не можем так оценивать соперников, и бельгийцы, и чилийцы — очень хорошие команды. Мы специально выбираем соперников, чтобы они были разными. Я вообще не слишком хочу говорить про соперников —
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