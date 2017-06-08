Черчесов: У сборной нет основных игроков на КК-2017, есть 20 полевых и 3 вратаря

Встреча состоится 9 июня в Москве.

«Благодаря специальным датчикам у нас есть полная информация по последнему матчу с Венгрией. Состояние команды удовлетворительное. Убеждён, что матч с Чили будет уровнем выше. Сегодняшняя тренировка покажет, кто лучше готов.



Комбаров полностью здоров, мы просто не стали рисковать и выпускать его в матче с венграми. Скажу ещё раз: сегодня мы определим, кто насколько готов. Хочу сказать, что у нас нет основных игроков на турнире: есть 20 полевых и три вратаря. На больших турнирах только 11 игроков никогда не выступают, всегда больше. Поэтому наша задача — подготовить всех футболистов в равной степени.

Могу сказать, что у нас будет день отдыха после Чили. Всё-таки ребята давно не видели семьи, должны отдохнуть. Затем два или три дня побудем здесь, в «Балчуге». Потом переезжаем в гостинцу Lotte, в которой обязаны жить по регламенту. 15 июня отправляемся в Петербург. Мы не мыслим категориями турнира, исходим из ближайшего матча. Карточки и травмы всегда заставляют что-то менять.