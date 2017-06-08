Встреча состоится 9 июня в Москве.

«Думаю, глупо выделять одного игрока. Сборная Чили — классная команда, с ними интересно будет играть. Завтра проверим свой потенциал, свою готовность. Но в этом матче всё зависит только от нас.

Дополнительная мотивация от игры на «ВЭБ-Арене»? Самое главное, чтобы родные стены помогали. Неважно, где мы будем играть. Что касается игры в три защитника, думаю, мы со всеми защитниками хорошо взаимодействуем — и с Васиным, и с Кудряшовым, и с Джикией. Я не должен рассуждать, с кем мне удобно играть, а с кем нет. Мы выходим на поле и должны сделать свою работу хорошо, — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.