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8 июня 2017, 15:47 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Акинфеев: сборная Чили — классная команда, глупо выделять в ней одного игрока

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от товарищеского матча с Чили.

Встреча состоится 9 июня в Москве.

«Думаю, глупо выделять одного игрока. Сборная Чили — классная команда, с ними интересно будет играть. Завтра проверим свой потенциал, свою готовность. Но в этом матче всё зависит только от нас.

Дополнительная мотивация от игры на «ВЭБ-Арене»? Самое главное, чтобы родные стены помогали. Неважно, где мы будем играть. Что касается игры в три защитника, думаю, мы со всеми защитниками хорошо взаимодействуем — и с Васиным, и с Кудряшовым, и с Джикией. Я не должен рассуждать, с кем мне удобно играть, а с кем нет. Мы выходим на поле и должны сделать свою работу хорошо, — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

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