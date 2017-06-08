Станислав Черчесов: Были бы козыри, а мы уж найдем, где спрятать

Черчесов добавил, что россияне стараются выбирать себе сложных соперников.

— Чили, наверное, самый сложный соперник при вас в качестве главного тренера? Все-таки четвертое место в рейтинге ФИФА?

— А бельгийцы на каком месте? Мы играли со всеми сложными командами. Хотя эти выделяются. Стараемся подбирать сложных соперников. А что касается Чили, на том континенте слабые команды не выигрывают континентальные кубки.

— Чили — тоже участник Кубка конфедераций. Прибережете ли какие-то козыри, чтобы играть с командой в плей-офф?

— Были бы козыри, а мы уж найдем, где спрятать.

Матч Россия — Чили пройдет в Москве на «Арене ЦСКА», вмещающей 30 тысяч зрителей, начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что все граждане Чили, желающие поддержать свою команду, попадут на игру бесплатно в рамках акции гостеприимства.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).