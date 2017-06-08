Станислав Черчесов: Были бы козыри, а мы уж найдем, где спрятать
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед контрольным матчем против команды Чили отметил силу соперника.
Черчесов добавил, что россияне стараются выбирать себе сложных соперников.
— Чили, наверное, самый сложный соперник при вас в качестве главного тренера?
— А бельгийцы на каком месте? Мы играли со всеми сложными командами. Хотя эти выделяются. Стараемся подбирать сложных соперников. А что касается Чили, на том континенте слабые команды не выигрывают континентальные кубки.
— Чили — тоже участник Кубка конфедераций. Прибережете ли
— Были бы козыри, а мы уж найдем, где спрятать.
Матч Россия — Чили пройдет в Москве на «Арене ЦСКА», вмещающей 30 тысяч зрителей, начало игры — в 19.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что все граждане Чили, желающие поддержать свою команду, попадут на игру бесплатно в рамках акции гостеприимства.
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).
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