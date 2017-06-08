Сборная Камеруна огласила окончательный состав на Кубок конфедераций 2017 года
Действующий победитель Кубка африканских наций сборная Камеруна огласила окончательный состав на Кубок конфедераций 2017 года, говорится на официальной странице федерации в «Инстаграме».
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Вратари: Фабрис Ондоа («Севилья Атлетико», Испания), Андре Онана («Аякс», Нидерланды), Жорж Мбокве («Мьондален», Норвегия);.
Защитники: Эрнест Мабука («Жилина», Словакия), Коллинс Нгоран Суйру Фаи («Стандард», Бельгия), Майкл
Полузащитники: Себастьен Сиани («Остенде», Бельгия), Арно
Нападающие: Кристиан Бассогог («Хэнань Цзянье», Китай), Карл Токо («Анже», Франция), Жак Зуа («Кайзерслаутерн», Германия), Венсан Абубакар («Бешикташ», Турция), Бенжамен Муканджо («Лорьян», Франция), Робер Ндип Тамбе («Спартак», Словакия), Оливье Бумаль («Панатинаикос», Греция).
Турнир пройдёт с 17 июня по 2 июля в России.
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