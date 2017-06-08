Сборная Камеруна огласила окончательный состав на Кубок конфедераций 2017 года

Стадион «Фишт» в Олимпийском парке Адлера, принимавший церемонии открытия и закрытия зимних Игр-2014, творил двери после перепрофилирования для футбола и стал единственным в России объектом, способным проводить матчи в любое время года. Наша сборная на Кубке конфедераций — 2017 сюда не доедет, зато дважды сыграет действующая чемпионка мира Германия.