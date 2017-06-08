Воронежский футболист Роман Шишкин выступит на Кубке Конфедераций

Защитник Роман Шишкин вошел в состав сборной России на Кубок Конфедераций-2017. Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал список игроков в среду, 7 июня.

Роман Шишкин родился в Воронеже в 1987 году. Он начинал заниматься футболом в местном «Факеле». В 2001 году переехал в Москву и попал в школу «Спартака». С 2010 до 2016 года играл за столичный «Локомотив». Зимой 2017 года футболист перешел в «Краснодар».