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8 июня 2017, 12:00 | Футбол: Сборные | РИА "Воронеж"

Воронежский футболист Роман Шишкин выступит на Кубке Конфедераций

Защитник попал в состав сборной России.

Защитник Роман Шишкин вошел в состав сборной России на Кубок Конфедераций-2017. Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал список игроков в среду, 7 июня.

Роман Шишкин родился в Воронеже в 1987 году. Он начинал заниматься футболом в местном «Факеле». В 2001 году переехал в Москву и попал в школу «Спартака». С 2010 до 2016 года играл за столичный «Локомотив». Зимой 2017 года футболист перешел в «Краснодар».
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