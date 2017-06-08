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https://sport.mail.ru/news/football-national/30014463/
8 июня 2017, 10:11 | Футбол: Сборные | ТАСС

Утвержден состав сборной Новой Зеландии на Кубок конфедераций

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Окончательно утвержден состав сборной Новой Зеландии по футболу, который выступит на Кубке конфедераций 2017 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной федерации Новой Зеландии.

Команда прибудет в Россию для участия в турнире 9 июня. Увеличить
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Команда прибудет в Россию для участия в турнире 9 июня.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари — Стефан Маринович («Унтерхакинг», Германия), Глен Мосс («Ньюкасл Джетс», Австралия), Тамати Уильямс («Валвейк», Нидерланды);.

защитники — Сэм Бразертон («Сандерленд», Англия), Деклан Уинн («Ванкувер», Канада), Темистоклис Тзимопулос («Яннина», Греция), Майкл Боксалл («Суперспорт Юнайтед», ЮАР), Дейн Ингем («Брисбейн Рор», Австралия), Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба — «Веллингтон Финикс»), Кип Колви («Сан- Хосе Эртквейс», США), Томми Смит («Ипсвич», Англия), Сторм Ру («Сентрал Кост Маринерс», Австралия);.

полузащитники — Билл Туилома («Марсель», Франция), Майкл Макглинчи, Алекс Руфер (оба — «Веллингтон Финикс»), Марко Рохас («Мельбурн Виктори», Австралия), Райан Томас («Зволле», Нидерланды), Клейтон Льюис («Окленд Сити»);.

нападающие — Коста Барбароусес («Веллингтон Финикс»), Крис Вуд («Лидс», Англия), Шейн Смелц («Борнео», Индонезия), Монти Паттерсон («Ипсвич», Англия).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Новой Зеландии сыграет в группе A вместе с командами России, Португалии и Мексики.

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