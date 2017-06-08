Утвержден состав сборной Новой Зеландии на Кубок конфедераций

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Команда прибудет в Россию для участия в турнире 9 июня.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари — Стефан Маринович («Унтерхакинг», Германия), Глен Мосс («Ньюкасл Джетс», Австралия), Тамати Уильямс («Валвейк», Нидерланды);.

защитники — Сэм Бразертон («Сандерленд», Англия), Деклан Уинн («Ванкувер», Канада), Темистоклис Тзимопулос («Яннина», Греция), Майкл Боксалл («Суперспорт Юнайтед», ЮАР), Дейн Ингем («Брисбейн Рор», Австралия), Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба — «Веллингтон Финикс»), Кип Колви («Сан- Хосе Эртквейс», США), Томми Смит («Ипсвич», Англия), Сторм Ру («Сентрал Кост Маринерс», Австралия);.

полузащитники — Билл Туилома («Марсель», Франция), Майкл Макглинчи, Алекс Руфер (оба — «Веллингтон Финикс»), Марко Рохас («Мельбурн Виктори», Австралия), Райан Томас («Зволле», Нидерланды), Клейтон Льюис («Окленд Сити»);.

нападающие — Коста Барбароусес («Веллингтон Финикс»), Крис Вуд («Лидс», Англия), Шейн Смелц («Борнео», Индонезия), Монти Паттерсон («Ипсвич», Англия).