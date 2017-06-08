Их осталось только девять. Как изменилась сборная России
Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого.
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После неудачи на Евро-2016 болельщики, журналисты и специалисты ждали больших перемен в составе сборной России. И вот теперь наступает момент следующего крупного турнира — Кубка конфедераций. Сравнив две заявки, приходим к выводу, что национальная команда за прошедший год действительно обновилась кардинально. Станиславу Черчесову досталось от Леонида Слуцкого только девять подходящих кандидатур. Остальные по тем или иным причинам посмотрят КК-2017 как обычные зрители.
Вратари
Эта линия сборной России претерпела минимальные изменения: вновь попали в заявку Игорь Акинфеев и Маринато Гилерме. Только Юрий Лодыгин, выпавший из основы «Зенита», уступил место Владимиру Габулову. Но, объективно говоря, состав вратарской бригады нашей команды мог выглядеть совсем
Оборона
Игорь Смольников, Роман Шишкин, Дмитрий Комбаров — три игрока обороны сохранили прописку в национальной команде. Если учесть, что Александр Самедов при схеме с тремя центральными защитниками действует по всей бровке, как Смольников с Комбаровым, и много времени проводит у своей штрафной, то тогда его тоже следует добавить в этот список. Отсутствует квартет футболистов ЦСКА. Сергей Игнашевич и братья Березуцкие взяли паузу в выступлениях за сборную России, а Георгия Щенникова тренер просто не позвал.
Впрочем, Черчесов не забыл об «армейцах». В заявке появился Виктор Васин, а дебют Марио Фернандеса отложен
Средняя линия
Полузащита команды Слуцкого разобрана на кирпичи. По сравнению с Евро-2016 в заявке остались только Александр Головин и Денис Глушаков. Новые имена — это Александр Ерохин, Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов иЮрий Газинский. Был бы в составе сборной России и Роман Зобнин, если бы не травма, полученная спартаковцем в спарринге с Венгрией.
100-процентного совпадения всё равно не могло случиться, поскольку Роман Широков уже поменял футбольную форму на деловой костюм. Павел Мамаев посвятил нынешний сезон борьбе с травмами, да и не факт, что Черчесов собирался его взять на Кубок конфедераций после памятных скандалов. От услуг Романа Нойштедтера, который не угадал с переходом в «Фенербахче» и имеет минимум практики, тренер отказался непосредственно перед оглашением заявки, а Олег Шатов, Артур Юсупов, Олег Иванов и Дмитрий Торбинский на сегодняшний день вне обоймы Черчесова. Естественно, больше всего споров по поводу отсутствия Шатова. При всей критике в адрес полузащитника «Зенита» нельзя пройти мимо того факта, что он стал лучшим ассистентом чемпионата среди россиян (шесть голевых передач) и имеет лучшую статистику среди россиян по ключевым передачам (2,7 паса в среднем за 90 минут).
Юсупов с Торбинским, напомним, заменили в последний момент на Евро-2016 травмированных Алана Дзагоева и Игоря Денисова. Этой пары сейчас в сборной тоже нет. У Дзагоева опять повреждение, а решение по Денисову — тренерское. Мы помним конфликт Черчесова с опорным полузащитником в «Динамо». Однако Станислав Саламович объясняет своё решение чисто футбольными мотивами. «Денисов в нашем списке проходит под 24-м номером. Меня никто не просил его туда включать и никто не попросит исключить. В команде должен быть определённый баланс. А от того, извинится
Атака
Слуцкий ставил в нападении на треугольник Смолов — Дзюба — Кокорин, а вот на Кубке конфедераций сыграет только победитель гонки снайперов РФПЛ. Бомбардир «Краснодара» — самый бьющий форвард чемпионата России (4,8 удара в среднем за 90 минут при 45% точности). На индивидуальные ходы и голы Смолова у нашей команды особая надежда.
Кокорину не очень удался минувший сезон, так что его неучастие в КК-2017 вряд ли
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