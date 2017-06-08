Фалькао стал лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Италия — Уругвай — 3:0

Сборная Италии не испытала никаких проблем в товарищеском матче с Уругваем, разгромив южноамериканскую команду в Ницце со счетом 3:0 — благо, что в заявке «небесно-голубых» на встречу не оказалось ни Луиса Суареса, ни Эдинсона Кавани.

В отсутствии звездных лидеров нападения у уругвайцев мало что получалось впереди: итальянцы с первых минут поединка навязали соперникам вязкий футбол, и совладать с этим подопечные Оскара Табареса так и не смогли.

К слову, победный гол в матче Скуадра Адзурре удалось забить уже на самом его старте — это защитник номинальных гостей Хосе Мария Хименес, пытаясь отнять мяч у Андреа Белотти, от души зарядил по собственным воротам, не оставив ни единого шанса Фернандо Муслере.

Счет оставался неизменным вплоть до заключительной десятиминутки, когда у итальянцев получилось сначала удвоить, а затем и утроить преимущество — отличились Эдер и Даниэле Де Росси, реализовавший пенальти.

По окончании встречи главный тренер победителей Джампьеро Вентуро призвал не относиться слишком серьезно к результату одного единственного поединка — каким бы он не был.

«Сборная Италии подошла к матчу серьезно и не дала сопернику создать у своих ворот ровным счетом ничего. При этом у нас самих было шесть-семь хороших моментов. Нам еще многое предстоит сделать, к сожалению, времени для этого не так много, но мы хотели закрепить схему игры, основные принципы. Я счастлив, игроки должны быть довольны собой.

В Италии часто считают игрока хорошим или плохим на основании одного удара. Точно так же сборную любят судить по результату одного матча.

Трудно сделать игру команды организованной за такой короткий промежуток времени, — заявил Вентура в эфире Rai Sport.

Визави Джампьеро Табарес, комментируя неутешительный результат, заверил, что его коллектив сделает правильные выводы из болезненного поражения.

«Мы приехали сюда, чтобы получить нужную нам информацию, так что приобретенный нами опыт является не только отрицательным, но и положительным», — цитирует наставника L’Equipe.

Нападающий итальянцев Эдер в свою очередь признался, что ему всегда приятно обыгрывать противников из Южной Америки — форвард является уроженцем Бразилии.

«Всегда здорово забить за сборную своей страны. Игра была важна для рейтинга ФИФА. Кроме того, победить сборную из Южной Америки всегда приятно. В последние дни мы усиленно работали на тренировочной базе сборной Италии, готовясь к ближайшим матчам. Впереди важная игра с Лихтенштейном, терять очки в ней нельзя», — сказал Эдер.

«Для меня этот матч стал третьим дебютом в карьере, — отметил после финального свистка Риккардо Монтоливо, пропустивший практически весь сезон из-за тяжелой травмы, — Сначала был просто дебют, потом дебют после перелома ноги, а теперь это. Даже не ожидал выйти на поле так рано, но у Клаудио Маркизио возникли проблемы с мышцами (замена произошла уже на 18-й минуте — «Газета.Ru»). У меня не было времени на раздумья, надо было выходить на поле. Возможно, это даже лучше, так как я не успел понервничать, — передает слова хавбека Football Italia.

Испания — Колумбия — 2:2

Куда более напряженным получился матч между сборными Испании и Колумбии, прошедший на стадионе «Нуэва Кондомина» в Мурсии.

Гости пропустили первыми — результативный удар удался Давиду Сильве -, однако сумели отыграться еще до перерыва, а в начале второго тайма и вовсе повели в счете: цели достигли выстрелы Эдвина Кардоны и Радамеля Фалькао соответственно.

Примечательно, что Фалькао гол в ворота Пепе Рейны сделал лучшим бомбардиром колумбийцев в истории — на данный момент на счету Радамеля уже 26 забитых мячей в футболке национальной команды.

Минимальная разница держалась до 87-й минуте, когда от поражения своих партнеров спас Альваро Мората, вышедший на замену уже во второй половине игры.

После завершения встречи форвард не только прокомментировал результат поединка, но и намекнул на возможный уход из мадридского «Реала», где нападающий является постоянным запасным, проигрывая конкуренцию Кариму Бензема.

«Всегда хочется играть за свою сборную. Если у меня нет тяжелой травмы, я всегда с удовольствием приеду в расположение национальной команды. Мы едва не проиграли сегодня, но сумели спастись, и это хороший знак. Похожая ситуация вполне может случиться в плей-офф чемпионата мира. О чем мы с Хамесом Родригесом говорили после игры? Кто знает, может в следующем сезоне мы уже не будем партнерами. Очень надеюсь, что этого не случится — я его очень люблю. Хамес — отличный игрок, — заявил Мората в эфире Tele 5.

Особое внимание журналистов после финального свистка на себе испытал защитник «Красной фурии» Жерар Пике, который был вновь подвергнут обструкции со стороны испанских болельщиков.

«Почему это вас волнует? Зачем на этом концентрироваться? Почему нельзя говорить о самом футболе?» — вспылил оборонец.

«Вы придаете этому такую важность, что спрашиваете меня об этом вот уже полтора года. В последнее время меня перестали освистывать, но вы устроили опрос «Нужно ли освистывать Пике?». Вы думаете, меня считают сепаратистом? Я никогда не говорил о сепаратизме. Я счастлив выступать за сборную Испании и пытаюсь доказывать в каждой игре, что достоин быть ее капитаном, — передает слова Пике Marca.на себе.

Данной темы коснулся и наставник испанцев Хулен Лопетеги.

«Пике? Каждый делает то, что хочет, но плохо, когда освистывают футболиста. Жерар не жалеет сил на поле, его отдача в матчах за сборную не вызывает сомнений. Так что такое отношение болельщиков к Пике несправедливо», — сказал он.

Высказался специалист и по поводу самого матча.

«Мы играли против очень сильной команды, которая, кроме того, была весьма мотивирована. В целом я доволен этой игрой. Испания играла лучше Колумбии, но они действовали эффективнее. В первом тайме мы контролировали игру и показывали неплохой футбол. Несомненно, колумбийцы — очень достойный соперник», — подчеркнул Лопетеги.

«В этом матче встретились две конкурентоспособные команды, — заявил на пресс-конференции главный тренер гостей Хосе Пекерман. — При этом мы были близки к победе».

«Уверен, что от поединка к поединку мы будет только улучшаться», — приводит его слова Elespectador.