Томассон: Защита у Казахстана дырявая как решето

Республиканский интернет-портал Sports.kz предлагает вниманию казахстанских любителей футбола перевод текста этого материала.



«У Дании есть отличная возможность вернуться после субботнего матча домой с тремя очками ввиду слабой обороны национальной сборной Казахстана. Пять матчей, два очка на счету и разница мячей 3−13. Сборная Казахстана не должна пугать Оге Харейде в том плане, что может не отдать его команде три таких важных для нее в квалификации чемпионата Мира очка.



Датчане победили Казахстан в ноябре дома со счетом 4:1, и там хозяевам удавалось оказываться одновременно везде — вокруг, позади, впереди и над головами казахов.



Красно-белые являются явными фаворитами и теперь, когда эти две команды встречаются в крупнейшем городе Казахстана Алматы.



Йон Даль Томассон, ассистент главного тренера национальной сборной Дании Оге Харейде, не видит никаких оснований для того, чтобы датчане не играли в предстоящем поединке в своей излюбленной манере.



— Нет никаких сомнений в том, что сзади наши соперники не особенно хорошо работают вместе. И там у нас есть большие возможности. Иногда в обороне Казахстана появляются дыры, как в сите, поэтому мы должны использовать несогласованность в действиях хозяев как непосредственно у их ворот, так и на подступах к ним. Там они идут в столкновения не только по одному, но иногда и по два человека, что создает пространство позади этих игроков, — говорит нападающий, который еще в 2005 году забивал Казахстану вдали от дома.



Слабое взаимодействие компонентов



Томассон может гордиться воспоминаниями о большей части своей карьеры, но решительно не помнит тот гол, принесший сборной Дании победу над Казахстаном со счетом 2:1 в 2005 году, как бы напряженно не пытался сделать это перед корреспондентом DR Sport. Справедливости ради, гол тот получился довольно некрасивым.



Нынешний ассистент главного тренера национальной сборной Дании нанес тогда не слишком чистый удар голенью левой ноги. Но в ворота попал.



Томассон заслуживает похвалы за то, что не тратит время перед субботней игрой на попытки вспомнить все свои забитые мячи, а вместо этого прилагает все усилия для выявления недостатков в игре нынешней сборной Казахстана.

Йон Даль Томассон считает, что для того, чтобы забить в такой важной игре и улучшить позиции Дании в турнирной таблице, может понадобиться любая часть тела, и голень, возможно, тоже.



— Наши соперники уязвимы во взаимодействии между собой множества частей своей команды. Мы должны использовать свою физическую силу, в которой их превосходим. Нам нужно создавать численное превосходство на каждом участке поля и играть быстро, — говорит Йон Даль Томассон, который, похоже, думает, что сборная Дании должна идти вперед большими силами.



— Наши соперники допускают необыкновенно много нарушений правил. Они делали это во всех своих матчах, получив попутно много желтых карточек. С такой командой трудно играть, — говорит 40-летний помощник главного тренера сборной Дании.



У Казахстана нет преимущества искусственного газона



Сборная Казахстана набрала оба своих очка в отборочном турнире чемпионата Мира у себя дома, сыграв 2:2 с Польшей и 0:0 с Румынией.



В отличие от субботней встречи с Данией, те поединки проводились в столице Астане, и это, на самом деле, имеет большое значение.



“Астана Арена” покрыта синтетикой, а на стадионе в Алматы к услугам гостей хороший старомодный травяной газон.



— Я рад, что мы не будем играть на искусственном поле, потому что казахстанцы добились на нем хороших результатов против Румынии и Польши. Но у них есть несколько шустрых ребят, несколько невысоких быстрых парней, которые привыкли играть на траве, — говорит Йон Даль Томассон».



Йенс Андерсен,

DR,

перевод Sports.kz.