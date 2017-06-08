Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк в эфире радиостанции NS высказал свое мнение о натурализации игроков для национальной команды.

Он считает, что в стране есть перспективные молодые игроки, которые при должных усилиях попадут в сборную.

«Сейчас не так остро стоит вопрос натурализации, потому что появляются достаточно хорошие молодые футболисты, — говорит Бородюк. — Нужно вести хорошую селекционную работу.

У нас полное взаимопонимание с тренерским штабом молодежной сборной. Мы играли с ними и подчеркнули для себя ряд перспективных футболистов. Самое главное для них — в переходной период, от 18 до 22 лет, играть в основных составах своих клубов и получать игровую практику.

На данный момент мы вызываем только тех, кто постоянно играет в клубе. И если мы приглашаем молодых футболистов, мы видим, что они — талантливы. Но без трудолюбия никакой талант ничего не добьется в футболе.

О ком из игроков «молодежки» я говорю? Это опасно для тренера давать такие авансы. Как говорят блогеры и журналисты — они «зазвездятся». Я повторюсь, есть хорошие футболисты, которых мы взяли на карандаш, у них хорошие перспективы. Но в своей практике я видел очень талантливых игроков, которые не достигали своих целей, а останавливались в развитии. У них не было желания трудиться — скажем так, через «не могу» — каждый день.

Главный тренер сборной высказался и о легионерах. Он видит в их лице тех, кто может помочь расти доморощенным игрокам.

«Качественный и очень высокого уровня легионер — это идет на пользу футболу, — считает Бородюк. — Но идти по процессу натурализации это неправильно для сборной, потому что есть много своих хороших воспитанников.

Я «за» качественных легионеров, так как рядом с ним будут растить казахстанские молодые игроки. Но я против, если приезжает абсолютно некачественный легионер, хотя молодой казахстанский футболист может быть сильнее или на равных с ним.

Когда я играл в Германии, было одно правило: если ты будешь наравне с немецким игроком, предпочтение отдадут ему. Легионеру надо быть выше местных футболистов, но важны и человеческие качества — он должен уважать страну, в которой играет и получает деньги.

Легионеры повысят уровень казахстанского футбола, но при одном условии — если они качественные.

Стоит отметить, что на матч с Данией Бородюк пригласил лишь одного натурализованного игрока — это голкипер Марсель Исламкулов. 23-летний вратарь «Кайсара» родом из Кыргызстана, но выступает в Казахстане с 19 лет, а этот вызов в национальную команду для него первый в карьере. В резервном списке сборной находится воспитанник российского футбола — защитник «Тобола» Виктор Дмитренко.

Матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 Казахстан — Дания пройдет 10 июня в Алматы. Хозяева, имеющие два очка, занимают последнюю, шестую, строчку в таблице группы Е, а гости с семью баллами идут на третьем месте.