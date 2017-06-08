Радамель Фалькао стал лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии по футболу

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Фалькао в среду отметился голом в товарищеском матче сборных Колумбии и Испании, который завершился вничью со счетом 2:2.

Для 31-летнего Фалькао этот гол стал рекордным — 26-м в 65 матчах за сборную Колумбии. По количеству забитых мячей он обошел Арнольдо Игуарана, отметившегося 25 голами в 68 встречах.