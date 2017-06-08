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8 июня 2017, 1:57 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Радамель Фалькао стал лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии по футболу

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Нападающий «Монако» Радамель Фалькао стал лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии по футболу, сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.

Нападающий Монако <span class=error>Радамель</span> <span class=error>Фалькао</span> стал лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии по футболу сообщается в официальном <span class=error>микроблоге</span> национальной команды в Twitter. Увеличить
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Фалькао в среду отметился голом в товарищеском матче сборных Колумбии и Испании, который завершился вничью со счетом 2:2.

Для 31-летнего Фалькао этот гол стал рекордным — 26-м в 65 матчах за сборную Колумбии. По количеству забитых мячей он обошел Арнольдо Игуарана, отметившегося 25 голами в 68 встречах.

7.06.2017 22:30 матчи: Товарищеский матч Nueva Condomina
Испания 2:2 Колумбия
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Хосе Пекерман
Голы
22′ Давид Сильва  
87′ Альваро Мората  
  Эдвин Кардона 39′
  Радамель Фалькао 55′
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 23
Сесар Аспиликуэта 2
Фернандес Иглесиас Начо 4
Коке 8
90+3′ Асьер Андонехи Ильярраменди 14
31′ 46′ Жорди Альба 18
Начо Монреаль 16
56′ Жерар Пике 3
Жерар Деулофеу 17
46′ Андрес Иньеста 6
Марко Асенсио 20
56′ Яго Аспас 17
Альваро Мората 7
36′ 46′ Давид Сильва 21
Ньигес Сауль 24
76′ Родригес Педро 9
Виктор Мачин Перес Витоло 25
1 Давид Оспина
2 Кристиан Сапата
17 Пабло Армеро 71′
4 Сантьяго Ариас
6 Карлос Санчес
22 Дависон Санчес 46′ 45′
3 Оскар Мурильо
11 Хуан Куадрадо 88′ 31′
24 Хосе Искиэрдо
21 Эдвин Кардона 67′
20 Джованни Морено
10 Хамес Родригес 80′
14 Луис Муриэль
9 Радамель Фалькао 77′
7 Карлос Бакка
8 Абель Агилар 67′
16 Даниель Торрес
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 5
5 Угловые 3
15 Фолы 16
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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