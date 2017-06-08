Радамель Фалькао стал лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии по футболу
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. Нападающий «Монако» Радамель Фалькао стал лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии по футболу, сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.
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Фалькао в среду отметился голом в товарищеском матче сборных Колумбии и Испании, который завершился вничью со счетом 2:2.
Для 31-летнего Фалькао этот гол стал рекордным — 26-м в 65 матчах за сборную Колумбии. По количеству забитых мячей он обошел Арнольдо Игуарана, отметившегося 25 голами в 68 встречах.
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Хосе Пекерман
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Славко Винчич (Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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