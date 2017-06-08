Гол Мораты спас сборную Испании от поражения в матче с Колумбией

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На 12-й минуте Педро пробежал справа и прострелил к границе вратарской, где центр обороны упустил Давида Сильву, который пробил прямо в Давида Оспину, но голкипер «Арсенала» выпустил мяч и тот закатился в ворота.

На 39-й минуте Сесар Аспиликуэта и Херард Пике не разобрались с ничейным мячом в своей штрафной, а на выходе из ворот ошибся Пепе Рейна. Этим воспользовался Эдвин Кардона, у которого получился коварный удар по высокой дуге в пустые ворота.

В дебюте второго тайма Хамес Родригес разыграл угловой навесом на дальнюю штангу, где Пике упустил Радамеля Фалькао, дав тому головой расстрелять ворота. В концовке Сауль выполнил подачу на ближнюю штангу, где Кристиан Сапата упустил Альваро Морату, который головой срезал мяч в дальний нижний угол.

В действующем рейтинге ФИФА Колумбия занимает пятое место, а Испания — 10-е.