Акинфеев досчитает до ста

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9-й крупный турнир предстоит провести сборной России. В 1994, 2002 и 2014 годах россияне принимали участие в чемпионатах мира, а в 1996, 2004, 2008 и 2016 — в европейских первенствах.

2-й раз в заявке сборной России не оказалось ни одного легионера. Игроками национального чемпионата ограничился в 2014 году Фабио Капелло, а в Euro-2008 и Euro-2016 в составе команды было по одному представителю иностранных лиг.

5 футболистов «Спартака» попали в окончательный заявочный лист. Красно-белые в четвертый раз стали самым востребованным клубом. Спартаковцы преобладали в заявках на ЧМ-1994, ЧМ-2002 и Euro-1996.

28,0 года составляет средний возраст сборной России-2017. Более опытная команда представляла нашу страну только на предыдущем Euro — 28,6 года. Самый молодой состав собирали Гус Хиддинк в 2008-м и Дик Адвокат — в 2012-м (25,6 года).

11 игроков перешагнули 30-летний рубеж. Никогда ранее в национальную команду на крупный турнир не вызывалось более восьми возрастных футболистов (ЧЕ-2012, ЧМ-2014, ЧЕ-2016).

197 сантиметров — рост голкипера «Локомотива» Гильерме — самого высокого игрока сборной России на Кубке конфедераций. Ни разу в заявках национальной команды не было футболиста, превосходящего в этом компоненте уроженца Бразилии.

93 килограмма весит нападающий «Ростова» Александр Бухаров, повторивший рекорд Сергея Овчинникова (Euro-1996) в номинации «Самый тяжелый игрок сборной России».

445 матчей провели суммарно за сборную России футболисты, включенные Станиславом Черчесовым в заявку на турнир. Менее опытная команда была у Павла Садырина на ЧМ-1994 (318 матчей) и у Георгия Ярцева на Euro-2004 (381 матч).

7 голов значится на счету лучшего бомбардира нынешней сборной России Федора Смолова в международных матчах. Более скромный лицевой счет имели только лучшие бомбардиры cборной молодой России в 1994 году. На счету Александра Бородюка, Александра Мостового и Сергея Юрана было по 5 мячей.

97 матчей провел за сборную России самый опытный ее игрок Игорь Акинфеев. Если Игорь проведет все матчи в группе, то покорит рубеж в сто игр.

Помимо него, до отметки в 50 матчей добрались только полузащитники Юрий Жирков (74) и Денис Глушаков (50). Менее пяти встреч имеется на счету Ильи Кутепова (4), Гильерме (2), Георгия Джикии и Руслана Камболова (по 1).