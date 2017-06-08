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8 июня 2017, 0:03 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная Италии разгромила Уругвай в Ницце

Сборная Италии выиграла у команды Уругвая в товарищеском матче. Встреча проходила в Ницце (Франция) на стадионе «Альянц Ривьера» и закончилась со счетом 3:0 в пользу номинальных хозяев.

Сборная Италии выиграла у команды Уругвая в товарищеском матче. Увеличить
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В дебюте игры Лоренцо Инсинье увидел подключение Андреа Белотти в чужой штрафной и сделал на него дальнюю передачу, тот грудью обработал мяч, но пробить не успел, поскольку Хосе Мария Хименес, пытаясь вынести мяч на угловой, отправил его в верхний угол собственных ворот.

На 82-й минуте Эдер неотразимым ударом удвоил преимущество «скуадра адзурра». В концовке уругвайцы ошиблись в своей штрафной, арбитр назначил пенальти, а Даниэле Де Росси хладнокровно его реализовал.

В действующем рейтинге ФИФА сборная Италии занимает 12-е место, а Уругвай идет 16-м.

В других матчах Грузия разгромила Сент-Китс и Невис (3:0), а Финляндия и Лихтенштейн сыграли вничью (1:1).

7.06.2017 21:45 матчи: Товарищеский матч Allianz Riviera
Италия 3:0 Уругвай
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Джампьеро Вентура Оскар Табарес
Голы
7′ Хосе Хименес  
82′ Эдер  
90+2′ Даниэле Де Росси  
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 12
Маттео Дармиан 4
Леонардо Спинаццола 14
Леонардо Бонуччи 19
Даниэле Де Росси 16
78′ Андреа Барцальи 15
Джорджо Кьеллини 3
4′ 18′ Клаудио Маркизио 8
Риккардо Монтоливо 18
46′ Андреа Белотти 9
Эдер 17
39′ 82′ Чиро Иммобиле 11
Маноло Габбьядини 23
58′ Антонио Кандрева 6
Федерико Бернардески 20
64′ Лоренцо Инсинье 7
Стефан Эль-Шаарави 22
1 Фернардо Муслера
22 Мартин Касерес
2 Хосе Хименес
19 Себастьян Коатес
20 Альваро Гонсалес
14 Наитан Нандес 61′
15 Матиас Весино
8 Хонатан Урретавискайя Уррета
16 Макси Перейра 82′
18 Матиас Корухо
5 Карлос Андрес Санчес 46′
11 Кристиан Стуани
9 Диего Ролан 73′
4 Алехандро Сильва
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 4
7 Удары в створ 1
7 Угловые 4
14 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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