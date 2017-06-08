Сборная Италии разгромила Уругвай в Ницце

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В дебюте игры Лоренцо Инсинье увидел подключение Андреа Белотти в чужой штрафной и сделал на него дальнюю передачу, тот грудью обработал мяч, но пробить не успел, поскольку Хосе Мария Хименес, пытаясь вынести мяч на угловой, отправил его в верхний угол собственных ворот.

На 82-й минуте Эдер неотразимым ударом удвоил преимущество «скуадра адзурра». В концовке уругвайцы ошиблись в своей штрафной, арбитр назначил пенальти, а Даниэле Де Росси хладнокровно его реализовал.

В действующем рейтинге ФИФА сборная Италии занимает 12-е место, а Уругвай идет 16-м.