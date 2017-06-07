Футболисты сборных Ирака и Южной Кореи не забили голов в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в среду в ОАЭ, завершилась со счетом 0:0.

Сборная Южной Кореи продолжает борьбу за попадание в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России, и занимает второе место в таблице группы А отборочного турнира в зоне Азиатской конфедерации футбола (АФК), дающее право прямого выхода на чемпионат мира. У корейцев в активе 13 очков после 7 матчей.

Сборная Ирака же идет на предпоследнем пятом месте в таблице группы В с 4 очками в активе после 7 матчей. Иракская команда уже не сможет занять вторую строчку, но сохраняет математические шансы на выход в стыковые матчи с третьего места.