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https://sport.mail.ru/news/football-national/30011464/
7 июня 2017, 22:47 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты сборных Ирака и Южной Кореи не забили голов в товарищеском матче

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Футболисты сборной Ирака сыграли вничью с командой Южной Кореи в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в среду в ОАЭ, завершилась со счетом 0:0.

Сборная Южной Кореи продолжает борьбу за попадание в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России, и занимает второе место в таблице группы А отборочного турнира в зоне Азиатской конфедерации футбола (АФК), дающее право прямого выхода на чемпионат мира. У корейцев в активе 13 очков после 7 матчей.

Сборная Ирака же идет на предпоследнем пятом месте в таблице группы В с 4 очками в активе после 7 матчей. Иракская команда уже не сможет занять вторую строчку, но сохраняет математические шансы на выход в стыковые матчи с третьего места.

7.06.2017 20:00 матчи: Товарищеский матч
Ирак 0:0 Южная Корея
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хон Мен Бо
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