Сборная Грузии по футболу разгромила команду Сент-Китс и Невис в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в среду в Тбилиси, завершилась со счетом 3:0. В составе сборной Грузии дубль сделал Гиорги Арабидзе (51-я и 73-я минуты), забивший второй мяч с пенальти, а еще один гол оказался на счету Владимира Двалишвили (80).

Также в среду в Турку сборная Финляндии сыграла вничью в контрольном матче с командой Лихтенштейна — 1:1. На гол финского полузащитника Мехмета Хетемая (17) гости ответили точным ударом Николаса Хаслера (62).