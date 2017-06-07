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7 июня 2017, 22:13 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная Грузии по футболу разгромила команду Сент-Китс и Невис в товарищеском матче

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Футболисты сборной Грузии победили команду Сент-Китс и Невис в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в среду в Тбилиси, завершилась со счетом 3:0. В составе сборной Грузии дубль сделал Гиорги Арабидзе (51-я и 73-я минуты), забивший второй мяч с пенальти, а еще один гол оказался на счету Владимира Двалишвили (80).

Также в среду в Турку сборная Финляндии сыграла вничью в контрольном матче с командой Лихтенштейна — 1:1. На гол финского полузащитника Мехмета Хетемая (17) гости ответили точным ударом Николаса Хаслера (62).

7.06.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Mikheil Meskhi
Грузия 3:0 Сент-Киттс и Невис
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Владимир Вайсс
Голы
51′ Гиорги Арабидзе  
73′ Гиорги Арабидзе  
80′ Владимир Двалишвили  
Составы
Георгий Макаридзе  
Джемал Табидзе  
Отар Какабадзе  
Гурам Кашия  
Георгий Наваловский  
Георгий Меребашвили  
Джаба Канкава  
Бачана Арабули  
67′ Уча Лобжанидзе  
Ника Качарава  
46′ Ника Квеквескири  
Муртаз Даушвили  
67′ Валерий Казаишвили  
Владимир Двалишвили  
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Завен Оганесян (Армения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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