Сборная Грузии по футболу разгромила команду Сент-Китс и Невис в товарищеском матче
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт. Футболисты сборной Грузии победили команду Сент-Китс и Невис в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в среду в Тбилиси, завершилась со счетом 3:0. В составе сборной Грузии дубль сделал Гиорги Арабидзе (51-я и 73-я минуты), забивший второй мяч с пенальти, а еще один гол оказался на счету Владимира Двалишвили (80).
Также в среду в Турку сборная Финляндии сыграла вничью в контрольном матче с командой Лихтенштейна — 1:1. На гол финского полузащитника Мехмета Хетемая (17) гости ответили точным ударом Николаса Хаслера (62).
|7.06.2017 19:00
|матчи: Товарищеский матч
|Mikheil Meskhi
|Грузия
|3:0
|Сент-Киттс и Невис
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Завен Оганесян (Армения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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