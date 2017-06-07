Роналду и Нету попали в заявку сборной Португалии на Кубок конфедераций

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Из расширенного списка был исключён полузащитник «Интера» Жоау Мариу, получивший небольшую травму. Защитник «Зенита» Луиш Нету и нападающий «Реала» Криштиану Роналду, как и планировалось, примут участие в турнире.



Вратари : Руй Патрисиу, Бету (оба — «Спортинг»), Жозе Са («Порту»).



Защитники : Луиш Нету («Зенит»), Нелсон Семеду, Элизеу (оба — «Бенфика»), Пепе («Реал»), Бруну Алвеш («Кальяри»), Жозе Фонте («Вест Хэм Юнайтед»), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Д), Седрик Суареш («Саутгемптон»).