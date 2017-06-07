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7 июня 2017, 22:19 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Роналду и Нету попали в заявку сборной Португалии на Кубок конфедераций

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш определился с заявкой команды на Кубок конфедераций — 2017, который пройдёт в России.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш определился с заявкой команды на Кубок конфедераций — 2017 который пройдёт в России. Увеличить
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Из расширенного списка был исключён полузащитник «Интера» Жоау Мариу, получивший небольшую травму. Защитник «Зенита» Луиш Нету и нападающий «Реала» Криштиану Роналду, как и планировалось, примут участие в турнире.

Вратари: Руй Патрисиу, Бету (оба — «Спортинг»), Жозе Са («Порту»).

Защитники: Луиш Нету («Зенит»), Нелсон Семеду, Элизеу (оба — «Бенфика»), Пепе («Реал»), Бруну Алвеш («Кальяри»), Жозе Фонте («Вест Хэм Юнайтед»), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Д), Седрик Суареш («Саутгемптон»).

Полузащитники: Данилу Перейра («Порту»), Адриен Силва, Вилльям Карвалью (оба — «Спортинг»), Жоау Моутинью, Бернарду Силва (оба — «Монако»), Андре Гомеш («Барселона»), Луиш Мигел Пицци («Бенфика»).

Нападающие: Желсон Мартиньш («Спортинг»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»), Криштиану Роналду («Реал»), Луиш Нани («Валенсия»), Андре Силва («Порту»).

Сборная Португалии в группе А сыграет с Россией, Мексикой и Новой Зеландией.

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