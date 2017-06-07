Роман Зобнин: Всю жизнь мечтал сыграть в Лиге чемпионов. И еще сделаю это!
Полузащитник «Спартака» и сборной России, получивший тяжелую травму колена в матче со сборной Венгрии, дал интервью «СЭ».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
…Тишайшее место в Химках. Зобнин поселился там еще во времена игры за «Динамо» — удобно было. Понравилось так, что и после перехода в «Спартак» — хоть дорога до Тарасовки при самых удачных дорожных раскладах и занимает не меньше часа — никуда переезжать не хочет.
Маленький сынишка Роберт со вчерашнего дня видит папу чаще прежнего. Вот только знал бы он, по какой причине… «Хочет, чтобы я за ним бегал, — а я не могу», — грустно улыбается Роман. Увы, не только за Робертом, но и за мячом — и на Кубке конфедераций, и в групповом турнире Лиги чемпионов, о которой он так мечтал.
Что ж, дополнительный стимул для спартаковцев выйти в
Первое, что показывает мне Зобнин, — совместное видео, которое прислали ему Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Илья Кутепов. Пробирает. Капитан называет Романа братом, каждый говорит
Зобнин вообще поражается, как близко к сердцу восприняли люди его травму. Ничего подобного он не ожидал. Думал, отреагируют только семья, друзья и одноклубники. Но чтобы столько болельщиков, и не только спартаковских, и даже
Не надо смущаться, Роман. Хорошего в подобной травме, конечно, ничего нет, но в такие минуты ведь и понимаешь, как к тебе в действительности относятся. Не тогда, когда многим хочется погреться в лучах славы, а когда вот так тяжело. И болельщики делают все, чтобы ты не остался один.
На ноге у Романа — специальный аппарат, который держит в покое больное колено. В 16 лет он уже переносил операцию на мениске, только на другом колене. Ему неприятно вспоминать, что если «физика» восстановилась достаточно быстро, то с чувством мяча все оказалось гораздо сложнее. Я в ответ привожу ему пример Данни с тремя «крестами» за карьеру. Вспоминаем дальше: Акинфеев, Тарасов….
Это жизнь, Рома. И это футбол. В котором приходится проходить и через такое. Чтобы стать, как сказал в интервью «СЭ» Массимо Каррера, еще сильнее.
Говорю Зобнину, что болельщикам в такое время тоже нужно его увидеть и услышать — как ему их. Он соглашается. И я — ненадолго, конечно, кто же будет в такой ситуации человека мучать — включаю видеозапись.
— О настроении спрашивать, понятное дело, глупо. Но подняла ли его хоть немного реакция болельщиков? Следите за ней? — спрашиваю Зобнина.
— Да, получил очень много слов поддержки. Не только от
— Никогда не видел, чтобы всего за год болельщики «Спартака» так полюбили футболиста — тем более, пришедшего из не самого дружественного клуба. Вас это не удивляет?
— Удивляет. Всегда отдаюсь на поле на сто процентов. И делаю это в том числе ради болельщиков.
— Ваша жена Рамина в соцсетях призвала записывать видео в вашу поддержку. Такая инициатива стала неожиданностью?
— Да. Я даже не знал, что она обратилась к болельщикам с такой просьбой. Но на самом деле и без этой просьбы поддержки было много.
— Какое видео или звонок произвело сильнейшее впечатление?
— От
— Из других команд тоже?
— Да, из «Динамо» ребята — Морозов, Ташаев. Рома Емельянов, с которым занимались в академии Коноплева.
— Станислав Черчесов сказал
— Мы с ним пообщались по телефону. Он позвонил, пожелал удачи, произнес нужные слова.
— Часть болельщиков «Спартака» теперь ругается на сборную: на нагрузку для футболистов после тяжелого сезона, на товарищеские матчи… Но, на мой взгляд, это футбол, несчастный случай, — и просто так неудачно в конкретном эпизоде поехала нога. Как сами можете объяснить случившееся?
— Это футбол. Все бывает. Я с детства хотел заниматься им, ни один футболист не застрахован от травм. Все бывает. Нам, можно сказать, и за это деньги платят. Куда деваться? Будем работать дальше.
— В первые же мгновения, когда упали, поняли, что все плохо?
— Да. Колено хрустнуло….
— Больно думать о том, что вы теперь можете не сыграть не только на Кубке конфедераций, но и в Лиге чемпионов? Или
— Я и по своему самочувствию понимаю, что дела не такие… хорошие. Наверное, не сыграю и в Лиге чемпионов. Всю жизнь мечтал выступить в ней, надеюсь, такая возможность еще будет. Но опять же — это футбол, сейчас нужно думать о том, чтобы быстрее сделать обследование, затем, если потребуется, прооперироваться, а потом восстанавливаться. Судьба бросила такой вызов.
— Но чемпионат мира вы пропустить не должны…
— Не хочу сейчас ничего загадывать. Ни по поводу чемпионата мира, ни по поводу
— Каррера прислал вам смс. Что написал, на каком языке?
— Он набрал текст через переводчика. Сказал, что и у него тоже были травмы, что обязательно поможет всем, чем сможет. Пожелал, чтобы я не падал духом, никуда не торопился и восстанавливался.
— Верите, что вернетесь даже более сильным футболистом? Каррера в этом убежден.
— Я буду все для этого делать. Всегда говорил, что это моя любимая работа, любимый вид спорта. Всю жизнь отдавал себя ему на 100 процентов. И буду делать это дальше.
…Напоследок я подарил Роману вышедшую только что в свет книгу «Как возрождали «Спартак», в которой он — один из главных героев.
Свободного времени у него теперь, увы, будет много. Времени грустить — тоже. Так пусть хотя бы те часы, которые он потратит на
Уже после нашего разговора появилась информация о том, что «Спартак» предложил Зобнину новый контракт. Я навел справки у сведущих людей — они подтвердили. И это действительно красивый и правильный шаг. Все видели, какой вклад Роман внес в историческое золото. И если в такой ситуации клуб повел себя подобным образом — 23-летний футболист обязательно это оценит.
Он пройдет это испытание, вернется и станет еще сильнее. Так, как хоккеист Евгений Малкин, который несколько лет назад перенес тяжелую операцию на колене, а в следующем сезоне взял «Харт Трофи» — самый престижный индивидуальный приз в НХЛ. А потом еще и поехал на чемпионат мира, который выиграл чуть ли не в одиночку. Зобнину есть чьим примером воодушевляться.
Кстати, за день до нашего разговора с Романом я повстречал нашего великого хоккеиста и спартаковца, лучшего бомбардира сборной СССР в Суперсерии-1972 Александра Якушева. Так первое, о чем заговорил Александр Сергеевич, большой поклонник футбола, — о Зобнине….
Игорь РАБИНЕР
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter