Роман Зобнин: Всю жизнь мечтал сыграть в Лиге чемпионов. И еще сделаю это!

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…Тишайшее место в Химках. Зобнин поселился там еще во времена игры за «Динамо» — удобно было. Понравилось так, что и после перехода в «Спартак» — хоть дорога до Тарасовки при самых удачных дорожных раскладах и занимает не меньше часа — никуда переезжать не хочет.

Маленький сынишка Роберт со вчерашнего дня видит папу чаще прежнего. Вот только знал бы он, по какой причине… «Хочет, чтобы я за ним бегал, — а я не могу», — грустно улыбается Роман. Увы, не только за Робертом, но и за мячом — и на Кубке конфедераций, и в групповом турнире Лиги чемпионов, о которой он так мечтал.

Что ж, дополнительный стимул для спартаковцев выйти в плей-офф. Первый сбор после Нового года, как уверены все, полузащитник должен начать уже в общей группе. Хотя окончательный диагноз поставят только непосредственно во время операции в Риме, надежд на то, что все лучше, чем кажется на первый взгляд, мало. И торопиться нельзя.

Первое, что показывает мне Зобнин, — совместное видео, которое прислали ему Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Илья Кутепов. Пробирает. Капитан называет Романа братом, каждый говорит что-то свое, а в конце на глушаковское, кажется, «Один за всех!», все трое хором реагируют: «И все за одного!».

Зобнин вообще поражается, как близко к сердцу восприняли люди его травму. Ничего подобного он не ожидал. Думал, отреагируют только семья, друзья и одноклубники. Но чтобы столько болельщиков, и не только спартаковских, и даже из-за границы… По-моему, он даже смущен таким вниманием.

Не надо смущаться, Роман. Хорошего в подобной травме, конечно, ничего нет, но в такие минуты ведь и понимаешь, как к тебе в действительности относятся. Не тогда, когда многим хочется погреться в лучах славы, а когда вот так тяжело. И болельщики делают все, чтобы ты не остался один. По-моему, история с реакцией болельщиков на травму Зобнина — вообще что-то едва ли не самое светлое, что происходило за последнее время в нашем футболе. И чем больше добрых — а главное, что абсолютно правдивых — слов мы находим сейчас для Зобнина, тем быстрее он поправится. Я верю в это.

На ноге у Романа — специальный аппарат, который держит в покое больное колено. В 16 лет он уже переносил операцию на мениске, только на другом колене. Ему неприятно вспоминать, что если «физика» восстановилась достаточно быстро, то с чувством мяча все оказалось гораздо сложнее. Я в ответ привожу ему пример Данни с тремя «крестами» за карьеру. Вспоминаем дальше: Акинфеев, Тарасов….

Это жизнь, Рома. И это футбол. В котором приходится проходить и через такое. Чтобы стать, как сказал в интервью «СЭ» Массимо Каррера, еще сильнее.

Говорю Зобнину, что болельщикам в такое время тоже нужно его увидеть и услышать — как ему их. Он соглашается. И я — ненадолго, конечно, кто же будет в такой ситуации человека мучать — включаю видеозапись.

— О настроении спрашивать, понятное дело, глупо. Но подняла ли его хоть немного реакция болельщиков? Следите за ней? — спрашиваю Зобнина.

— Да, получил очень много слов поддержки. Не только от красно-белых, а от людей со всей России. Это приятно. И помогает. Спасибо всем. В Италию полечу с женой только в понедельник, а пока нахожусь в ожидании. Тяжелая неделя. Надеюсь, все будет хорошо.

— Никогда не видел, чтобы всего за год болельщики «Спартака» так полюбили футболиста — тем более, пришедшего из не самого дружественного клуба. Вас это не удивляет?

— Удивляет. Всегда отдаюсь на поле на сто процентов. И делаю это в том числе ради болельщиков.

— Ваша жена Рамина в соцсетях призвала записывать видео в вашу поддержку. Такая инициатива стала неожиданностью?

— Да. Я даже не знал, что она обратилась к болельщикам с такой просьбой. Но на самом деле и без этой просьбы поддержки было много.

— Какое видео или звонок произвело сильнейшее впечатление?

— От ребят-спартаковцев — Кутепова, Глушакова, Комбарова. Пожелали мне удачи, сказали, чтобы не раскисал. Промес, Боккетти, Джано, Давыдов тоже выложили фото. Виталий Леонтьевич Мутко звонил. Сказал, что если нужна будет помощь, могу обращаться. Звонят даже те, с кем очень давно не общался.

— Из других команд тоже?

— Да, из «Динамо» ребята — Морозов, Ташаев. Рома Емельянов, с которым занимались в академии Коноплева.

— Станислав Черчесов сказал что-нибудь на прощание, когда вы покидали расположение сборной?

— Мы с ним пообщались по телефону. Он позвонил, пожелал удачи, произнес нужные слова.

— Часть болельщиков «Спартака» теперь ругается на сборную: на нагрузку для футболистов после тяжелого сезона, на товарищеские матчи… Но, на мой взгляд, это футбол, несчастный случай, — и просто так неудачно в конкретном эпизоде поехала нога. Как сами можете объяснить случившееся?

— Это футбол. Все бывает. Я с детства хотел заниматься им, ни один футболист не застрахован от травм. Все бывает. Нам, можно сказать, и за это деньги платят. Куда деваться? Будем работать дальше.

— В первые же мгновения, когда упали, поняли, что все плохо?

— Да. Колено хрустнуло….

— Больно думать о том, что вы теперь можете не сыграть не только на Кубке конфедераций, но и в Лиге чемпионов? Или какая-то надежда, что на обследовании в Италии все окажется не так плохо, остается?

— Я и по своему самочувствию понимаю, что дела не такие… хорошие. Наверное, не сыграю и в Лиге чемпионов. Всю жизнь мечтал выступить в ней, надеюсь, такая возможность еще будет. Но опять же — это футбол, сейчас нужно думать о том, чтобы быстрее сделать обследование, затем, если потребуется, прооперироваться, а потом восстанавливаться. Судьба бросила такой вызов.

— Но чемпионат мира вы пропустить не должны…

— Не хочу сейчас ничего загадывать. Ни по поводу чемпионата мира, ни по поводу чего-то другого. Буду думать лишь о том, чтобы успешно провели операцию.

— Каррера прислал вам смс. Что написал, на каком языке?

— Он набрал текст через переводчика. Сказал, что и у него тоже были травмы, что обязательно поможет всем, чем сможет. Пожелал, чтобы я не падал духом, никуда не торопился и восстанавливался.

— Верите, что вернетесь даже более сильным футболистом? Каррера в этом убежден.

— Я буду все для этого делать. Всегда говорил, что это моя любимая работа, любимый вид спорта. Всю жизнь отдавал себя ему на 100 процентов. И буду делать это дальше.

…Напоследок я подарил Роману вышедшую только что в свет книгу «Как возрождали «Спартак», в которой он — один из главных героев. Вообще-то планировал сделать это в совершенно других обстоятельствах, и тут….

Свободного времени у него теперь, увы, будет много. Времени грустить — тоже. Так пусть хотя бы те часы, которые он потратит на чтение-воспоминание о золотом сезоне, поднимут парню настроение. Парню настолько чистому, порядочному, работящему и не испорченному, что все болельщики в эти дни думают: «Ну ему-то это за что?».

Уже после нашего разговора появилась информация о том, что «Спартак» предложил Зобнину новый контракт. Я навел справки у сведущих людей — они подтвердили. И это действительно красивый и правильный шаг. Все видели, какой вклад Роман внес в историческое золото. И если в такой ситуации клуб повел себя подобным образом — 23-летний футболист обязательно это оценит.

Он пройдет это испытание, вернется и станет еще сильнее. Так, как хоккеист Евгений Малкин, который несколько лет назад перенес тяжелую операцию на колене, а в следующем сезоне взял «Харт Трофи» — самый престижный индивидуальный приз в НХЛ. А потом еще и поехал на чемпионат мира, который выиграл чуть ли не в одиночку. Зобнину есть чьим примером воодушевляться.

Кстати, за день до нашего разговора с Романом я повстречал нашего великого хоккеиста и спартаковца, лучшего бомбардира сборной СССР в Суперсерии-1972 Александра Якушева. Так первое, о чем заговорил Александр Сергеевич, большой поклонник футбола, — о Зобнине….

Игорь РАБИНЕР