«Белая голова» ждет чемпионов мира

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История

Стадион в Адлере (где теперь раскинулся Олимпийский парк) был заложен в 2007 году — вскоре после того, как российская заявка выиграла голосование за право принять зимние Игры-2014. На разработку, подготовку и возведение объекта ушло шесть лет. В открытых источниках в качестве полной стоимости приводилась сумма в 23,5 млрд рублей. Насколько она близка к реальной, доподлинно неизвестно. Еще на этапе проектирования арена получила название «Фишт» — в честь горной вершины (высота — 2867,7 метров) в западной части Главного Кавказского хребта. С адыгского языка это слово переводится как «белая голова». Собственно, соответствующее наименование стадион неофициально получил в народе.

Во время Игр «Фишт» успешно использовался четыре раза: под его сводами с помпой прошли церемонии открытия и закрытия Олимпиады и Паралимпиады. Затем объект закрылся на перепланировку. Требовалось превратить олимпийский стадион в чисто футбольный для нужд Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.

При этом только на проектно-изыскательные работы было выделено порядка 150 млн рублей, хотя изначально называлась сумма в 43,7 млн. Общая смета перестройки составила 3,8 млрд рублей. 3,5 млрд было привлечено из федерального бюджета, 385 млн рублей покрыл регион.

«Постановление правительства России о реконструкции стадиона “Фишт” было принято 1 июня 2014 года, — уточнила министр спорта Краснодарского края, олимпийская чемпионка Москвы-1980 в легкоатлетической эстафете Людмила Чернова. — Непосредственные работы начались с конца 2015-го и заняли примерно один год. По состоянию на начало июня объект полностью готов к эксплуатации. Остается лишь внести незначительные замечания ФИФА. Это касается прежде всего сервисов для зрителей и безопасности, а также благоустройства территории около стадиона».

Уложенный в чаше арены газон способен выдержать любое количество осадков. Под полем проложены 32 км труб подогрева и 5 км дренажных труб. Уникальная система позволяет проводить матчи даже зимой. Иными словами, «Фишт» — единственный в России всесезонный стадион. В середине мая он получил акт соответствия ФИФА.

Важным условием для оргкомитета «Россия-2018» было расширение вместимости трибун с 40 тыс. мест образца Олимпиады до минимально допустимых по регламенту ФИФА 45 тыс. В итоге «Фишт», согласно официальным данным, во время ЧМ сможет разместить около 47,5 тыс. зрителей. Увеличение позиций для болельщиков было произведено за счет наращивания так называемых временных ярусов на трибунах за воротами. Вопрос комфортабельности и безопасности этих конструкций регулярно вызывает обеспокоенность журналистов, поскольку сугубо визуально инженерный план в данном аспекте выглядит неочевидным. Судя по всему, торцевые сектора еще будут доводиться до совершенства. На матчи КК билеты сюда не реализуются. При этом официальные лица обещают найти выход из ситуации к играм ЧМ.

«При реконструкции необходимо было прежде всего демонтировать крышу и большой объем металлических конструкций, — объяснил вице-губернатор региона по спорту Николай Долуда. — Со стадиона было вывезено более 14 тыс. тонн металла.

Следующим этапом шло возведение временных трибун и переделка подтрибунных помещений, строительство футбольного поля. В процессе подготовки и посева травы были использованы самые передовые технологии.

Чтобы газон лучше прижился, к привезенным со всей России семенам была внедрена сочинская флора. В итоге качество поля получилось просто замечательным. Не случайно его очень хвалил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Кроме того, фактически с нуля были построены южная и северная входные группы. Они насчитывают 180 рамок для контроля прохода болельщиков и 49 интроскопов (лента изучения содержимого сумок).

Важные матчи

В рамках тестирования готовности арены по правилам ФИФА «Фишт» принял три игры. Первыми в истории здесь сыграли сборные России и Бельгии. Дело было 28 марта и окончилось сверхрезультативной ничьей (3:3). После первого тайма наши уступали с разницей в два мяча (1:3), однако в добавленное время Александр Бухаров спас хозяев от поражения, что породило кривотолки о якобы фиксированном исходе матча (по некоторым данным, принимающая сторона выплатила бельгийцам гонорар за прибытие в размере €300 тыс.).

По официальным сведениям, встречу посетили 39 тыс. болельщиков, хотя чисто визуально (корреспондент «Газеты.Ru» присутствовал на стадионе) народу на трибунах собралось все-таки чуть меньше. Зато поле «Фишта» успешно выдержало серьезную проверку, ничуть не испортившись из-за проливного дождя.

Следующими в Олимпийском парке померились силами скромные коллективы Профессиональной футбольной лиги (третий по рангу дивизион) ФК «Сочи» и волгоградский «Ротор». Забавно, но и их локальная разборка 23 апреля завершилась с тем же счетом (3:3).

Наконец, 2 мая на новом сочинском стадионе состоялся самый резонансный матч, свидетелями которого непосредственно в чаше стали 24,5 тыс. человек. В финале Кубка России сошлись московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Игра протекала спокойно и не слишком зрелищно, пока на 76-й минуте «железнодорожник» Игорь Денисов не открыл счет.

Гол спровоцировал настоящую вакханалию за воротами уральцев, где разместились поклонники москвичей. Счастливые и явно подогретые спиртным ультрас массово высыпали на поле, поставив дальнейшее проведение матча под угрозу.

И пусть фанатов вскоре удалось угомонить при помощи подоспевшего подкрепления, первый серьезный экзамен по безопасности, увы, оказался провален. Иностранные журналисты, помнится, долго еще чесали затылки, рисуя себе самую жуткую «картинку» насчет ситуации с болельщиками в России. Что ж, инциденты на кубковом финале должны послужить хорошим уроком нашему МВД. Авось в дальнейшем таких ЧП удастся избежать.

Новости

Специально к КК-2017 сочинские власти разработали «маршрут гостеприимства» для болельщиков. Он включает 73 улицы и основные транспортные магистрали. Коммунальные службы тем временем активно наводят порядок на прилегающей к «Фишту» территории и на набережной в Имеретинской низменности.

Кстати, служба безопасности арены составила собственный «черный список» из 53 болельщиков, отметившихся хулиганскими действиями на упомянутом финале. Им запрещено посещать «Фишт» на период от шести месяцев до трех лет.

Напомним, всего были задержаны 66 человек. 12 из них получили различные сроки ареста, других приговорили к штрафам или общественным работам.

Матчи на Кубке конфедераций

К разочарованию кубанских любителей футбола, сборная России в Сочи не приедет. Зато на «Фиште» дважды выступит чемпионка мира Германия. В первом туре группового этапа она сразится с Австралией, а в третьем — с Камеруном. Из квартета А здесь сыграют Мексика и Новая Зеландия.

Кроме того, в самом южном городе Кубка запланирован один из полуфиналов.