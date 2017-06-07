Варди из-за травмы пропустит матчи сборной Англии с командами Шотландии и Франции

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Сообщается, что травма Варди не носит серьезного характера. Тренерский штаб сборной Англии не будет вызывать новых игроков на замену форварду «Лестера».

Сборная Англии 10 июня в Глазго сыграет с командой Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России. 13 июня англичане в гостях встретятся в товарищеском матче с французами.