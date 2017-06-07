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https://sport.mail.ru/news/football-national/30010535/
7 июня 2017, 20:20 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Варди из-за травмы пропустит матчи сборной Англии с командами Шотландии и Франции

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Нападающий «Лестера» Джейми Варди из-за травмы пропустит матчи сборной Англии с командами Шотландии и Франции, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии.

Нападающий <span class=error>Лестера</span> <span class=error>Джейми</span> <span class=error>Варди</span> <nobr>из-за </nobr>травмы пропустит матчи сборной Англии с командами Шотландии и Франции сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии. Увеличить
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Сообщается, что травма Варди не носит серьезного характера. Тренерский штаб сборной Англии не будет вызывать новых игроков на замену форварду «Лестера».

Сборная Англии 10 июня в Глазго сыграет с командой Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России. 13 июня англичане в гостях встретятся в товарищеском матче с французами.

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