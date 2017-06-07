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https://sport.mail.ru/news/football-national/30010214/
7 июня 2017, 19:45 | Футбол: Сборные | ТАСС

Нойштедтер и Беленов не вошли в итоговую заявку сборной России на Кубок конфедераций

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Защитники Роман Нойштедтер и Андрей Семенов, а также вратарь Александр Беленов не вошли в окончательную заявку сборной России по футболу на Кубок конфедераций 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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© ИТАР-ТАСС

Также в окончательной заявке из 23 фамилий не оказалось травмированных Романа Зобнина, Марио Фернандеса, Алана Дзагоева и Артема Дзюбы.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал», Тула), Маринато Гилерме («Локомотив»);

защитники: Роман Шишкин («Краснодар»), Виктор Васин (ЦСКА), Илья Кутепов, Георгий Джикия (оба — «Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»);

полузащитники: Игорь Смольников, Юрий Жирков (оба — «Зенит»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров (все — «Спартак»), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба — «Локомотив»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»);

нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Бухаров (оба — «Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»), Максим Канунников («Рубин»).

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе А со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна.

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7 июня

Нойштедтер и Беленов не вошли в итоговую заявку сборной России на Кубок конфедераций

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