Стал известен окончательный состав сборной Германии на Кубок конфедераций

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Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари — Бернд Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания), Кевин Трапп (ПСЖ, Франция);.

защитники — Маттиас Гинтер («Боруссия» Дортмунд), Йонас Гектор («Кельн»), Беньямин Хенрикс («Байер»), Йозуа Киммих («Бавария»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Рома», Италия), Никлас Зюле («Хоффенхайм»);.

полузащитники — Юлиан Брандт («Байер»), Эмре Джан («Ливерпуль», Англия), Керем Демирбай, Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Диего Демме («РБ Лейпциг»), Юлиан Дракслер (ПСЖ, Франция), Леон Горецка («Шальке»), Ларс Штиндль («Боруссия» Менхенгладбах);.

нападающие — Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс», Нидерланды).