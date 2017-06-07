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7 июня 2017, 17:25 | Футбол: Сборные | ТАСС

Стал известен окончательный состав сборной Германии на Кубок конфедераций

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Германии по футболу определился с составом команды, который выступит на Кубке конфедераций 2017 года в России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Немецкая команда сыграет на турнире в группе B с командами Австралии Чили и Камеруна. Увеличить
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Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари — Бернд Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания), Кевин Трапп (ПСЖ, Франция);.

защитники — Маттиас Гинтер («Боруссия» Дортмунд), Йонас Гектор («Кельн»), Беньямин Хенрикс («Байер»), Йозуа Киммих («Бавария»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Рома», Италия), Никлас Зюле («Хоффенхайм»);.

полузащитники — Юлиан Брандт («Байер»), Эмре Джан («Ливерпуль», Англия), Керем Демирбай, Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Диего Демме («РБ Лейпциг»), Юлиан Дракслер (ПСЖ, Франция), Леон Горецка («Шальке»), Ларс Штиндль («Боруссия» Менхенгладбах);.

нападающие — Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс», Нидерланды).

Сборная Германии сыграет на Кубке конфедераций в группе B с командами Австралии (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань) и Камеруна (25 июня, Сочи). Российская сборная выступит в группе А, где встретится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

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