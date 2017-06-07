Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт. Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер будет капитаном сборной Германии по футболу на Кубке конфедераций, заявил главный тренер национальной команды Йоахим Лев.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во вторник 23-летний Дракслер был капитаном немецкой сборной в товарищеском матче с датчанами (1:1) в Брондбю.
«Я планирую, что он будет капитаном (на Кубке конфедераций), если будет играть. Но, возможно, он получит перерыв. Он гнал команду вперед, брал на себя ответственность и предпринимал правильные действия», — сказал Лев, которого цитирует официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter