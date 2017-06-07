Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций

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Во вторник 23-летний Дракслер был капитаном немецкой сборной в товарищеском матче с датчанами (1:1) в Брондбю.

«Я планирую, что он будет капитаном (на Кубке конфедераций), если будет играть. Но, возможно, он получит перерыв. Он гнал команду вперед, брал на себя ответственность и предпринимал правильные действия», — сказал Лев, которого цитирует официальный сайт Немецкого футбольного союза.