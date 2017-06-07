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7 июня 2017, 12:57 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер будет капитаном сборной Германии по футболу на Кубке конфедераций, заявил главный тренер национальной команды Йоахим Лев.

Полузащитник французского Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> Юлиан Дракслер будет капитаном сборной Германии по футболу на Кубке конфедераций заявил главный тренер национальной команды Йоахим Лев. Увеличить
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Во вторник 23-летний Дракслер был капитаном немецкой сборной в товарищеском матче с датчанами (1:1) в Брондбю.

«Я планирую, что он будет капитаном (на Кубке конфедераций), если будет играть. Но, возможно, он получит перерыв. Он гнал команду вперед, брал на себя ответственность и предпринимал правильные действия», — сказал Лев, которого цитирует официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная Германии попала в группу В, где сыграет с командами Камеруна, Чили и Австралии.

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