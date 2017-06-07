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https://sport.mail.ru/news/football-national/30002929/
7 июня 2017, 10:57 | Футбол: Сборные | ТАСС

ФИФА выставит на продажу еще тысячу билетов на матч Кубка конфедераций Россия — Португалия

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) дополнительно выставит на продажу билеты на самые востребованные матчи Кубка конфедераций, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Матч Россия — Португалия пройдет 21 июня в Москве на стадионе Спартак Увеличить
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Старт продаж дополнительных билетов (в кассах и онлайн) начнется в среду в 11:00 мск. На матч между сборными России и Португалии будет выставлена еще тысяча билетов во всех категориях. На игры группового раунда между португальцами и мексиканцами, немцами и чилийцами, мексиканцами и россиянами, а также на матч за третье место будет выделено еще по 400 билетов четвертой категории.

Встреча между российской сборной и командой Португалии, которая является действующим чемпионом Европы, пройдет 21 июня в Москве на стадионе «Спартак». Матч за третье место также состоится в Москве. Остальные три игры, на которые будут выделены дополнительные билеты, пройдут в Казани.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион «Спартак»), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион «Фишт») и Казани (стадион «Казань- Арена») с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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Заксобрание Петербурга ограничило продажу алкоголя во время матчей Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга в среду приняло за основу проект регионального закона, который предусматривает запрет на продажу алкогольных напитков в стеклянной таре вблизи стадиона «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») во время матчей Кубка конфедераций по футболу. При голосовании документ поддержали 41 депутата из 50.
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7 июня

ФИФА выставит на продажу еще тысячу билетов на матч Кубка конфедераций Россия - Португалия

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