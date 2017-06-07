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7 июня 2017, 10:41 | Футбол: Сборные | ТАСС

Маршрут гостеприимства разработан в Сочи к предстоящему Кубку конфедераций

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Сочи разработали маршрут гостеприимства к предстоящему Кубку конфедераций, который пройдет в России в 2017 году. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В зону гостеприимства вошли 73 улицы и транспортные артерии города. Увеличить
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«В зону гостеприимства вошли 73 улицы и транспортные артерии города Сочи, по которым будут проходить основные протокольные маршруты участников и гостей Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу — 2018 в России», — рассказали в мэрии.

В преддверии Кубка конфедераций коммунальные службы наводят порядок на прилегающей к стадиону «Фишт» территории, а также на набережной в Имеретинской низменности.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион «Открытие-Арена»), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион «Фишт») и Казани (стадион «Казань- Арена») с 17 июня по 2 июля 2017 года. На арене в Сочи состоятся три игры группового этапа и один полуфинал.
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