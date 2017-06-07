Маршрут гостеприимства разработан в Сочи к предстоящему Кубку конфедераций

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«В зону гостеприимства вошли 73 улицы и транспортные артерии города Сочи, по которым будут проходить основные протокольные маршруты участников и гостей Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу — 2018 в России», — рассказали в мэрии.

В преддверии Кубка конфедераций коммунальные службы наводят порядок на прилегающей к стадиону «Фишт» территории, а также на набережной в Имеретинской низменности.