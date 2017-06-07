Более тысячи туристов посетили информационные шатры Кубка конфедераций в Казани

Ранее в пяти точках Казани заработали информационные шатры, выполненные в форме футбольного мяча. В каждом центре работают по три волонтера, которые владеют английским языком. Шатры будут работать все лето по графику с 10:30 до 18:30, а во время Кубка конфедераций — с 9:00 до 21:00.

«Более тысячи человек обратились в пункты за информационной поддержкой, а также с просьбой составить элементарные маршруты по городу, чтобы максимально сократить время и посетить как можно больше достопримечательностей», — заявила Баширова.

В шатрах туристам могут предложить карту города и официальный гид, который выпущен специально к началу туристического сезона и к Кубку конфедераций. Также туристы могут заказать специальные экскурсии, как на русском, так и на английском языках. Во время Кубка конфедераций каждую субботу в национальном комплексе «Туган авылым» будет проходить театрализованное фольклорное шоу KAZAN, каждую среду фестиваль «Цветочная Казань», а также фестиваль «Рыбная неделя».