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7 июня 2017, 10:24 | Футбол: Сборные | ТАСС

Более тысячи туристов посетили информационные шатры Кубка конфедераций в Казани

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Более тысячи туристов посетили информационные центры, которые были открыты в Казани в преддверии Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на директора АНО «Ассамблея туристских волонтеров республики Татарстан» Юлия Баширова.

Ранее в пяти точках Казани заработали информационные шатры, выполненные в форме футбольного мяча. В каждом центре работают по три волонтера, которые владеют английским языком. Шатры будут работать все лето по графику с 10:30 до 18:30, а во время Кубка конфедераций — с 9:00 до 21:00.

«Более тысячи человек обратились в пункты за информационной поддержкой, а также с просьбой составить элементарные маршруты по городу, чтобы максимально сократить время и посетить как можно больше достопримечательностей», — заявила Баширова.

В шатрах туристам могут предложить карту города и официальный гид, который выпущен специально к началу туристического сезона и к Кубку конфедераций. Также туристы могут заказать специальные экскурсии, как на русском, так и на английском языках. Во время Кубка конфедераций каждую субботу в национальном комплексе «Туган авылым» будет проходить театрализованное фольклорное шоу KAZAN, каждую среду фестиваль «Цветочная Казань», а также фестиваль «Рыбная неделя».

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион «Открытие-Арена»), Санкт-Петербурге (стадион «Санкт- Петербург»), Сочи (стадион «Фишт») и Казани (стадион «Казань-Арена») с 17 июня по 2 июля 2017 года. На «Казань- Арене» состоятся три игры группового этапа и один полуфинал.
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