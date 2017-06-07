Конысбаев уже год без большого футбола

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Год назад — 7 июня 2016 года сборная Казахстана в товарищеском матче обыграла сборную Китая со счетом — 1:0. Матч был омрачен тяжелой травмой игрока «Атырау» Улана Конысбаева.



2016 году Улан на правах аренды выступал за ФК «Атырау». На данный момент является игроком ФК «Астана».



На сегодняшний день футболист перенес ни одну операцию, проходил курсы реабилитации, однако на футбольное поле еще не вернулся.