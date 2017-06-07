Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30002089/
7 июня 2017, 9:51 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Конысбаев уже год без большого футбола

Ровно год прошёл, как тяжелую травму получил игрок Национальной сборной Казахстана Улан Конысбаев, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Ровно год прошёл как тяжелую травму получил игрок Национальной сборной Казахстана Улан Конысбаев сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Год назад — 7 июня 2016 года сборная Казахстана в товарищеском матче обыграла сборную Китая со счетом — 1:0. Матч был омрачен тяжелой травмой игрока «Атырау» Улана Конысбаева.

2016 году Улан на правах аренды выступал за ФК «Атырау». На данный момент является игроком ФК «Астана».

На сегодняшний день футболист перенес ни одну операцию, проходил курсы реабилитации, однако на футбольное поле еще не вернулся.

Сборная Казахстана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Бородюк: Из любого поражения можно сделать правильные выводы

Бородюк: Из любого поражения можно сделать правильные выводы

Главный тренер национальной сборной Александр Бородюк в интервью официальному сайту Федерации футбола Казахстана поделился своим мнением о предстоящем матче против команды Дании в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
Еще 7 новостей  Все новости
06 июня

Головкин рассказал, когда нокаутирует «Канело»

Геннадий Головкин: «Почему u201eКанелоu201c не нокаутировал Чавеса, а только показывал цирк?»

Головкин рассказал о планах после боя с Альваресом