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7 июня 2017, 9:39 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Игрок сборной Беларуси покинул расположение команды по причине переутомления

После проведённого медосмотра у полузащитника брестского «Динамо» Алексея Легчилина, который находился на сборе в составе сборной Беларуси, были выявлены симптомы переутомления.

После проведённого медосмотра у полузащитника брестского Динамо Алексея Легчилина который находился на сборе в составе сборной <span class=error>Беларуси</span> были выявлены симптомы переутомления. Увеличить
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«Для уточнения физического состояния футболист был направлен на дообследование. Все остальные игроки сборной Беларуси тренируются в общей группе и готовятся к матчу против Болгарии в штатном режиме», — говорится на официальном сайте белорусской федерации футбола.

9 июня сборная белорусы проведут отборочный матча чемпионата мира — 2018 с болгарами (Борисов, «Борисов-Арена»), а 12 июня — товарищескую встречу с новозеландцами (Минск, стадион «Трактор»).

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