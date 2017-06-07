Игрок сборной Беларуси покинул расположение команды по причине переутомления

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«Для уточнения физического состояния футболист был направлен на дообследование. Все остальные игроки сборной Беларуси тренируются в общей группе и готовятся к матчу против Болгарии в штатном режиме», — говорится на официальном сайте белорусской федерации футбола.



9 июня сборная белорусы проведут отборочный матча чемпионата мира — 2018 с болгарами (Борисов, «Борисов-Арена»), а 12 июня — товарищескую встречу с новозеландцами (Минск, стадион «Трактор»).