Сборная Алжира по футболу взяла верх над командой Гвинеи в товарищеской игре
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт. Футболисты сборной Алжира переиграли команду Гвинеи в товарищеском матче.
Встреча, состоявшаяся во вторник в алжирском городе Блида, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На голы Софиана Ханни (38-я минута) и
Сборная Алжира после двух туров третьего раунда отборочного турнира (зона — Африка) чемпионата мира 2018 года, финальная часть которого пройдет в России, с одним очком занимает четвертое место в группе B. Команда Гвинеи без набранных балов идет третьей в квартете A.
Главные тренеры
|Мишел Дусуйе
Голы
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Статистика
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Судьи
Обозначения
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