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7 июня 2017, 7:46 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная Алжира по футболу взяла верх над командой Гвинеи в товарищеской игре

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Футболисты сборной Алжира переиграли команду Гвинеи в товарищеском матче.

Встреча, состоявшаяся во вторник в алжирском городе Блида, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На голы Софиана Ханни (38-я минута) и Эль-Арби Судани (80-я) гости ответили точным ударом Абубакара Камара (58-я).

Сборная Алжира после двух туров третьего раунда отборочного турнира (зона — Африка) чемпионата мира 2018 года, финальная часть которого пройдет в России, с одним очком занимает четвертое место в группе B. Команда Гвинеи без набранных балов идет третьей в квартете A.

6.06.2017 23:59 матчи: Товарищеский матч
Алжир 2:1 Гвинея
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мишел Дусуйе
Голы
38′ Ханни С.  
79′ Судани Э.  
  Fode Camara 59′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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