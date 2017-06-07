Сборная Алжира по футболу взяла верх над командой Гвинеи в товарищеской игре

Встреча, состоявшаяся во вторник в алжирском городе Блида, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На голы Софиана Ханни (38-я минута) и Эль-Арби Судани (80-я) гости ответили точным ударом Абубакара Камара (58-я).

Сборная Алжира после двух туров третьего раунда отборочного турнира (зона — Африка) чемпионата мира 2018 года, финальная часть которого пройдет в России, с одним очком занимает четвертое место в группе B. Команда Гвинеи без набранных балов идет третьей в квартете A.