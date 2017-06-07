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https://sport.mail.ru/news/football-national/29999452/
7 июня 2017, 1:16 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная Дании сыграла вничью с командой Германии в товарищеском матче

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сборные Дании и Германии по футболу сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче. Встреча проходила в датском Брённбю.

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В составе хозяев мяч на 18-й минуте забил Кристиан Эриксен. У гостей отличился Джошуа Киммих (88).

Следующий матч сборная Германии проведет 10 июня на своем поле в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года против команды Сан-Марино. Датчане в тот же день на выезде встретятся с командой Казахстана.

6.06.2017 21:45 матчи: Товарищеский матч Brondby
Дания 1:1 Германия
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Оге Харейде Йоахим Лев
Голы
18′ Кристиан Эриксен  
  Джошуа Киммих (Л. Штиндль) 88′
Составы
Фредерик Реннов 22
Йенс Стрюгер Ларсен 17
Янник Вестергорд 3
Томас Делэйни 8
Мартин Брейтуэйт 11
65′ Риса Дурмиси 5
Фредерик Серенсен 2
46′ Андреас Кристенсен 6
Матиас Йергенсен "Занка" 13
65′ Кристиан Эриксен 10
Лукас Лерагер 18
76′ Николай Йергенсен 9
Каспер Дольберг 15
77′ Юссуф Поульсен 20
Лассе Вибе 23
46′ Вильям Квист 7
Лассе Шене 19
1 Кевин Трапп
16 Антонио Рюдигер
17 Никлас Зюле
18 Джошуа Киммих
7 Юлиан Дракслер
13 Ларс Штиндль
4 Маттиас Гинтер 66′
15 Амин Юнес
3 Йонас Хектор 89′
5 Марвин Платтенхардт
8 Леон Горецка 78′
10 Карем Демирбай
21 Себастьян Руди 59′
14 Эмре Джан
9 Сандро Вагнер 67′
20 Юлиан Брандт
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 20
5 Удары в створ 7
5 Угловые 12
7 Фолы 8
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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