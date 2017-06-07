Сборная Дании сыграла вничью с командой Германии в товарищеском матче
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сборные Дании и Германии по футболу сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче. Встреча проходила в датском Брённбю.
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В составе хозяев мяч на 18-й минуте забил Кристиан Эриксен. У гостей отличился Джошуа Киммих (88).
Следующий матч сборная Германии проведет 10 июня на своем поле в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года против команды
Главные тренеры
|Оге Харейде
|Йоахим Лев
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|20
|5
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|12
|7
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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