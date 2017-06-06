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6 июня 2017, 23:10 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная Мальты обыграла украинцев, одержав первую победу за два года

МОСКВА, 6 июн — Р-Спорт. Футболисты сборной Мальты обыграли команду Украины в товарищеском матче, одержав первую победу за последние два года.

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Встреча, прошедшая во вторник в австрийском Граце, завершилась победой мальтийцев со счетом 1:0. Гол на 14-й минуте забил Зак Мускат.

Свою последнюю до сегодняшнего дня победу команда Мальты одержала 8 июня 2015 года, в товарищеской встрече обыграв сборную Литвы (2:0). С тех пор мальтийцы провели 16 игр, в которых трижды сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

Мальтийцы 10 июня в Любляне сыграют с командой Словении в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 в России, а украинцы 11 июня в Тампере в квалификации встретятся с финнами.

6.06.2017 20:00 матчи: Товарищеский матч Merkur-Arena
Украина 0:1 Мальта
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Андрей Шевченко Пьетро Гедин
Голы
  Зак Мускат 14′
Составы
Андрей Пятов  
45+3′ 46′ Александр Кучер  
Сергей Кривцов  
46′ Ярослав Ракицкий  
Богдан Бутко  
46′ Николай Матвиенко  
Иван Ордец  
46′ Руслан Малиновский  
Эдуард Соболь  
46′ Виктор Коваленко  
Евгений Коноплянка  
46′ Николай Морозюк  
Максим Малышев  
46′ Андрей Ярмоленко  
Виктор Цыганков  
46′ Сергей Сидорчук  
Владимир Шепелев  
46′ Тарас Степаненко  
Евгений Шахов  
46′ Евгений Селезнев  
Артем Беседин  
  Андрей Аджус
  Стивен Пизани
  Эндрю Хогг 46′
  Анри Бонэлло
  Стив Борг 90′
  Майлз Бирман
  Александр Мускат 90′
  Сэм Магри
  Зак Мускат 46′ 45′
  Райан Камиллери
  Клейтон Фаилла 57′
  Джозеф Зерафа
  Райан Фенек 82′
  Йоан Беццина
  Бьорн Кристенсен 67′
  Дэйл Камиллери
  Андре Шембри 60′
  Люк Гамбин
  Альфред Эффьонг 70′
  Майкл Мифсуд
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Александр Харкам (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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