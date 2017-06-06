Сборная Мальты обыграла украинцев, одержав первую победу за два года

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Встреча, прошедшая во вторник в австрийском Граце, завершилась победой мальтийцев со счетом 1:0. Гол на 14-й минуте забил Зак Мускат.

Свою последнюю до сегодняшнего дня победу команда Мальты одержала 8 июня 2015 года, в товарищеской встрече обыграв сборную Литвы (2:0). С тех пор мальтийцы провели 16 игр, в которых трижды сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

Мальтийцы 10 июня в Любляне сыграют с командой Словении в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 в России, а украинцы 11 июня в Тампере в квалификации встретятся с финнами.