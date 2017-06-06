Сборная Мальты обыграла украинцев, одержав первую победу за два года
МОСКВА, 6 июн —
Р-Спорт. Футболисты сборной Мальты обыграли команду Украины в товарищеском матче, одержав первую победу за последние два года.
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Встреча, прошедшая во вторник в австрийском Граце, завершилась победой мальтийцев со счетом 1:0. Гол на 14-й минуте забил Зак Мускат.
Свою последнюю до сегодняшнего дня победу команда Мальты одержала 8 июня 2015 года, в товарищеской встрече обыграв сборную Литвы (2:0). С тех пор мальтийцы провели 16 игр, в которых трижды сыграли вничью и потерпели 13 поражений.
Мальтийцы 10 июня в Любляне сыграют с командой Словении в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 в России, а украинцы 11 июня в Тампере в квалификации встретятся с финнами.
Главные тренеры
|Андрей Шевченко
|Пьетро Гедин
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Харкам (Австрия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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