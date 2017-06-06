Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29997027/
6 июня 2017, 18:06 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: Вопрос с показом матчей Кубка конфедераций будет решен во вторник или в среду

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вопрос с трансляциями матчей Кубка конфедераций по футболу будет решен во вторник или в среду. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Президент РФС заявил что общался по этому поводу с главой ФИФА Джанни Инфантино. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сегодня я общался с президентом ФИФА (Джанни Инфантино — Прим. ТАСС). Вопрос с трансляциями будет решен сегодня, максимум завтра», — сказал Мутко.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Зобнин пропустит Кубок конфедераций

Зобнин пропустит Кубок конфедераций

23-летний полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин пропустит Кубок конфедераций из-за травмы, полученной вчера в контрольном матче с Венгрией (3:0).
Еще 7 новостей  Все новости
6 июня

Мутко: вопрос с показом матчей Кубка конфедераций будет решен во вторник или в среду

Футбольный клуб "Терек" будет переименован в "Ахмат"

"Спартак" объявил о продлении контракта с главным тренером Каррерой