Мутко: Вопрос с показом матчей Кубка конфедераций будет решен во вторник или в среду
МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вопрос с трансляциями матчей Кубка конфедераций по футболу будет решен во вторник или в среду. Об этом журналистам сообщил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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«Сегодня я общался с президентом ФИФА (Джанни Инфантино — Прим. ТАСС). Вопрос с трансляциями будет решен сегодня, максимум завтра», — сказал Мутко.
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