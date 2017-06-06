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6 июня 2017, 17:57 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Безуглов: Футболист Зобнин, вероятно, перенесет операцию и пропустит до 5 месяцев

Футболист сборной России Роман Зобнин, получивший травму крестообразной связки колена в товарищеском матче с венграми, вероятно, перенесет операцию, после которой будет восстанавливаться около 4,5 — 5 месяцев, заявил врач национальной команды Эдуард Безуглов.

Болельщики сборной России во время товарищеского матча по футболу между сборными Венгрии и России. Увеличить
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© РИА "Новости"

Зобнин получил травму 5 июня в первом тайме контрольного матча со сборной Венгрии (3:0). Во вторник стало известно, что у игрока было диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки и повреждение внутренней боковой связки колена, в связи с чем участие игрока в Кубке конфедераций-2017 исключено. В среду Зобнин отправится в Рим на медобследование, которое установит точный диагноз и определит дальнейшую тактику лечения.

«К сожалению, вчера во время игры (Зобнин) получил травму. В России сразу по прилету ему сделали МРТ. Он полетит в Италию, где с очень большой долей вероятности будет операция в виде пластики крестообразной связки. Ориентировочно после клиники около 4,5 — 5 месяцев восстановления. Но загадывать сложно», — сказал Безуглов журналистам.

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