Безуглов: Футболист Зобнин, вероятно, перенесет операцию и пропустит до 5 месяцев
Футболист сборной России Роман Зобнин, получивший травму крестообразной связки колена в товарищеском матче с венграми, вероятно, перенесет операцию, после которой будет восстанавливаться около 4,5 — 5 месяцев, заявил врач национальной команды Эдуард Безуглов.
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Зобнин получил травму 5 июня в первом тайме контрольного матча со сборной Венгрии (3:0). Во вторник стало известно, что у игрока было диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки и повреждение внутренней боковой связки колена, в связи с чем участие игрока в Кубке конфедераций-2017 исключено. В среду Зобнин отправится в Рим на медобследование, которое установит точный диагноз и определит дальнейшую тактику лечения.
«К сожалению, вчера во время игры (Зобнин) получил травму. В России сразу по прилету ему сделали МРТ. Он полетит в Италию, где с очень большой долей вероятности будет операция в виде пластики крестообразной связки. Ориентировочно после клиники около 4,5 — 5 месяцев восстановления. Но загадывать сложно», — сказал Безуглов журналистам.
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