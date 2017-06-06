Сборная России по футболу проводит тренировку в Москве в полном составе

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Занятие проходит на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве. В тренировке принимают участие все 26 игроков, входящих в расширенный состав команды на предстоящий турнир.

В понедельник в Будапеште сборная России провела товарищеский матч со сборной Венгрии, в котором одержала победу со счетом 3:0. В этой встрече повреждение получил полузащитник Роман Зобнин. Позднее стало известно, что игрок не сможет принять участия в Кубке конфедераций.

Следующий товарищеский матч с участием сборной России состоится в Москве 9 июня — она сыграет с командой Чили.