Стена Джикии, прятки Бухарова. Что у сборной хорошо, что у сборной плохо

ПЛЮСЫ

100-ПРОЦЕНТНЫЙ ДЕБЮТ ДЖИКИИ

Самый прогрессирующий по весне российский защитник проводил первый матч за сборную — и сыграл просто отлично (пусть и с поправками на не самый высокий уровень соперника). Дело даже не в выбитом из пустых ворот мяче в конце второго тайма, а в общей надежности на протяжении 90 минут. Спартаковский футболист выиграл все свои единоборства (семь из семи), в число которых вошли и два удачных отбора, и попал в список лидеров команды по перехватам (семь).

И еще, что важно для центрального защитника, Джикия продемонстрировал хорошую точность передач: 30 из 35 (86 процентов), среди которых, кстати, преобладали не короткие, а средние и длинные, и нашлось место даже одной острой.

ВЫТЕСНЕНИЕ СОПЕРНИКА

Если не оценивать слишком строго и не придираться, то игра российской обороны в понедельник заслужила однозначную похвалу. Да, случались погрешности, пара пропусков венгров сквозь опорную зону под удар, два неприятных момента во втором тайме, однако если сравнивать с прошлыми матчами, разница в организации и взаимоподстраховке все равно чувствовалась (заметим во второй и в последний раз — с поправками на уровень соперника).

Протиснуться в штрафную венграм удавалось с большим трудом, нашей команде удавалось выдавливать их на фланги, а подачи оттуда, как правило, не приносили никакого эффекта. И одно из достижений сборной России — за 90 минут соперник нанес лишь один точный удар из пределов штрафной. Его, кстати, на предложенной картинке нет, поскольку до ворот или голкипера мяч не долетел — его в том самом эпизоде выбил Джикия. А единственный на изображении неточный удар был, скорее, скидкой Ланга на дальнюю штангу в начале второго тайма.

КЛАСС СМОЛОВА

Когда у команды нет налаженной до автоматизма коллективной игры, когда из-за незрелости ей еще рано делать упор на стабильные позиционные атаки с 20−30 передачами подряд, часто приходится обходиться малым — быстрым выходом из обороны после отборов и перехватов с последующими попытками вывести форвардов на свободное пространство. Тоже ведь эффективное оружие, которым пользуются многие скромные команды на постоянной основе.

В эпизоде с первым голом сработано было здорово: Глушаков отнял мяч, Зобнин быстро перевел его вперед, а Смолов шикарно разобрался. Если бы не класс Федора, никакого взятия ворот, конечно же, не было бы и в помине, поскольку численного перевеса на чужой половине не просматривалось. Но форвард «Краснодара» сыграл настолько стремительно и четко, что просто не верилось: неужели это российский нападающий?!

По итогам матча Смолов стал вторым футболистом по количеству единоборств (11 победных из 23) и дриблингу (четыре удачных попытки из восьми). Пока в команде есть человек, способный сотворить чудо в одиночку, всегда есть шанс на общий успех.

СМЕЛОСТЬ ГОЛОВИНА

Мы часто ругаем наших футболистов за излишнюю осторожность, перерастающую в серость, и поэтому сильно радуемся, когда появляется молодой талант, выделяющийся на общем фоне. Головин — как раз из них. Человек, способный за 90 минут по 10 раз (против венгров — восемь удачных попыток) обыгрывать соперника один в один, как на скорости, так и в позиционной атаке с места, не может не восхищать. И поэтому всегда есть возможность, что Александр, даже не имея адресатов для передачи, сам сможет выйти на ударную позицию. Такие его голы в составе ЦСКА мы уже видели, с венграми один такой шанс тоже появился.

Жаль только, что по умению обыгрывать среди остальных российских футболистов с хавбеком ЦСКА может сравниться от силы пара человек.

ВЫХОД МИРАНЧУКА

Полузащитник «Локо» провел на поле каких-то шесть минут, но не упомянуть его добрым словом будет неправильно, поскольку Алексей, умчавшись по флангу, помог нашей команде забить третий гол. За свой крайне короткий отрезок он успел отдать две точные ключевые передачи. Знаете, сколько набралось за предыдущие 80 с лишним минут у всех остальных вместе взятых? Четыре. Миранчук уже не в первый раз показывает себя крайне эффективным джокером, хотя нет сомнений, что скоро он получит шанс и с первых минут.

МИНУСЫ

ПРОПАВШИЙ ПРАВЫЙ ФЛАНГ…

Если игра в обороне при схеме с тремя центральными защитниками в этот раз не подкачала, то с атакующими действиями вышла какая-то несбалансированность. Порой складывалось ощущение, что два наших крайних футболиста — Самедов и Жирков — живут на поле своей жизнью, где осторожность явно преобладает над риском, и даже когда они добегали до чужой штрафной, мяч до них упорно не доходил.

Спартаковский полузащитник, к примеру, принял за 78 минут участие лишь в 18 атаках (трех быстрых и 15 позиционных) — это меньше, чем у всех остальных из стартового состава, за исключением рано получившего травму Зобнина и Бухарова (у форвардов-наконечников показатель часто меньше), замененного к тому же еще раньше. Самедов вступил лишь в три единоборства (два — победных) и выполнил только две передачи в чужую штрафную (одна — с углового). Множество пасов назад и поперек, ни одного острого, — что-то здесь, похоже, нужно будет Черчесову подкрутить.

…И СКРОМНЫЙ ЛЕВЫЙ

У Жиркова слева дела шли если и лучше, то ненамного. Его вовлеченность в созидательную игру оказалась также не самой высокой, за 89 минут он выполнил в чужую штрафную три неточных навеса и ноль острых передач. При этом по оборонительной работе вопросов вообще никаких. Впрочем, делать какие-то выводы преждевременно, ведь мы помним, что в предыдущих встречах фланги у сборной работали, Самедов становился одним из лучших, вносил вклад в результативные комбинации и Жирков. Возможно, игра с Венгрией — лишь дело случая.

«ВТОРОЙ ЭТАЖ» БУХАРОВА

Черчесов потерял Дзюбу, но сохранил веру в габаритного форварда, который нужен ему в его построениях. Поэтому в понедельник на поле вышел Бухаров, призванный навязывать соперникам силовую борьбу. Навязать, может, и получилось, а вот взять в ней верх — нет. У нападающего «Ростова» абсолютно худший показатель в матче по выигранным единоборствам — пять из 19 (26 процентов). Причем вверху он смог перепрыгнуть соперников лишь дважды при 12 попытках (17 процентов).

Цифры, что уж тут скрывать, неважные, и все это накладывается на общую невстроенность Александра в атакующую игру. Безусловно, он «помог» венграм забить мяч в свои ворота, а до этого еще и отличился сам — правда, после явного фола. Однако в плане борьбы и подыгрыша (лишь 10 точных передач за матч) Черчесов вправе ждать от него большего.

ПОГРЕШНОСТИ ВАСИНА

Из тройки центральных защитников футболист ЦСКА оказался самым уязвимым звеном. 42 процента выигранных единоборств (восемь из 19) — это второй с конца показатель в составе, который никуда не годится для представителя данного амплуа. Отчасти Васин компенсировал ошибки наибольшим количеством перехватов и подборов (девять и семь), однако планку надежности все равно необходимо поднимать. Тем более два его промаха могли стоить команде пропущенных мячей — в начале второго тайма он не уследил за Эппелем на дальней штанге (повезло, что тот промахнулся), а уже в концовке пропустил передачу за спину в штрафную.

МИНИМУМ ОСТРЫХ ПЕРЕДАЧ