Турана исключили из сборной Турции за нападение на журналиста
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран был исключен из состава сборной Турции.
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По информации турецких СМИ, сделано это было в связи с потасовкой 30-летнего футболиста с журналистом во время перелета после матча с Македонией.
Игрок был недоволен статьей, написанной журналистом после Euro-2016 о конкуренции за премиальные внутри команды.
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