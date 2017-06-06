Турана исключили из сборной Турции за нападение на журналиста

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации турецких СМИ, сделано это было в связи с потасовкой 30-летнего футболиста с журналистом во время перелета после матча с Македонией.

Игрок был недоволен статьей, написанной журналистом после Euro-2016 о конкуренции за премиальные внутри команды.