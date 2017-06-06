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6 июня 2017, 16:36 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Турана исключили из сборной Турции за нападение на журналиста

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран был исключен из состава сборной Турции.

Полузащитник Барселоны <span class=error>Арда</span> <span class=error>Туран</span> был исключен из состава сборной Турции. Увеличить
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По информации турецких СМИ, сделано это было в связи с потасовкой 30-летнего футболиста с журналистом во время перелета после матча с Македонией.

Игрок был недоволен статьей, написанной журналистом после Euro-2016 о конкуренции за премиальные внутри команды.

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