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6 июня 2017, 15:09 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сколько пропустит Роман Зобнин

Есть минимальная надежда, что только Кубок конфедераций и старт сезона для «Спартака».

Сколько пропустит Роман Зобнин - Фото 1 Увеличить
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© РИА "Новости"

Как это случилось

В товарищеском матче с Венгрией сборная России играет в активный прессинг с высокой нагрузкой на центральных полузащитников. На 31-й минуте Зобнин на рывке накрывает левого защитника хозяев. Мяч попадает в широко выставленную правую ногу Романа, бутса врезается в газон, голень остаётся недвижимой, но сустав скручивается под тяжестью инерционно двигающегося корпуса. Зобнин слышит хруст и, судя по повтору, ощущает сильную сдавливающую боль по обеим сторонам ниже колена. Видимая динамика эпизода и его детали указывают на «несчастную триаду» — повреждение менисков, передней крестообразной и боковой связок.

Кто виноват

Никто.

Например, можно выдумать, что ресурс футболиста выработали в клубе, а добили в сборной. В «Спартаке» Зобнин действительно делал грандиозную работу, сыграл во всех матчах сезона, причём на разных, ломовых, позициях, что для молодого игрока могло стать стрессовым фактором и сказаться на здоровье. В этих рассуждениях может быть логика, если не учитывать, что в сборной к состоянию мышц, крови, работе сердечно-сосудистой системы Зобнина не было никаких вопросов — за всем этим следили ежедневно. Он был хорошо восстановлен для этого этапа сезона, о чём и свидетельствует его рывок в высоком прессинге на 31-й минуте ничего не решавшего матча.

Можно свалить всё на поле. Мы видим, что стопа Зобнина застревает в газоне и выходит из статичного положения не в результате спасительного проскальзывания, а вместе с большим куском дёрна. Это действительно говорит о неважном состоянии покрытия и позволяет признать, что травма получена вовсе не на ровном месте, а скорее контактным образом.

Однако, если говорить о выводах и статистике, повреждение коленного сустава сложно объяснить логически. Подобные травмы редко имеют прямую зависимость с внешними факторами и даже состоянием мышц. Как мне не раз говорили врачи: коленный сустав поддаётся изучению и пониманию даже хуже, чем мозг.

О чём говорит диагноз

Утром Роман Зобнин уехал на МРТ, о результатах которого нам рассказали в РФС: «По итогам были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Роман отправляется в клинику “Вилла Стюарт”, где будут сделаны окончательные выводы».

Есть небольшая вероятность, что «крест» Романа сохранён больше, чем наполовину, мениски целы, а механические тесты выявляют полную стабильность сустава — в этом случае Зобнин обойдётся без хирургического вмешательства. В остальных случаях будет показана артроскопия разной степени сложности.

Судя по соцсетям, болельщики не совсем верно относятся к фразе о неполном разрыве крестообразной связки. Все волокна при этой травме рвутся очень редко. Проблемы кроются в другом.

1. Неполный разрыв обычно оставляет за собой ту нестабильность, при которой человек может без проблем ходить на работу или в магазин, закачивать мышцу в зале и даже бегать трусцой, но лишь в уникальных случаях (они есть) выполнять объём работы профессионального футболиста, особенно функционала Романа Зобнина.

2. Волокна крестообразной связки не восстанавливаются — она не зарастает. Тем самым увеличивается шанс рецидива после и так потерянного на восстановление времени.

3. Операция как раз и делается для того, чтобы вернуть профессионального спортсмена на уровень не хуже, чем был до травмы.

Что, если всё плохо…

То это всё равно не так плохо, как раньше. За последние пять лет срок полного восстановления после этого типа травм сокращается с 9 до 4−5 месяцев. И примеры даже в российском спорте есть — Дмитрий Тарасов, поправившийся за 4 месяца, баскетболист Антон Понкрашов, которому оказалось достаточно трёх с половиной. И опять же, при современных методах реабилитации травма может никак не сказаться на развитии карьеры футболиста.

Наш прогноз

Судя по всем параметрам, шанс на консервативное лечение невелик, но мы всё же надеемся, что целостность «креста» Романа достаточна, чтобы решить проблему без операции и не испытывать после этого проблем. Редакция «Чемпионата» желает одному из самых талантливых футболистов России Роману Зобнину здоровья и скорейшего восстановления.

5.06.2017 21:30 Зрители 13000 матчи: Товарищеский матч Groupama Arena
Венгрия 0:3 Россия
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Бернд Шторк Станислав Черчесов
Голы
  Федор Смолов 20′
  Мартон Эппель 40′
  Дмитрий Полоз (Ал. Миранчук, Ф. Кудряшов) 89′
Составы
Петер Гулачи 1
Барнабаш Беше 21
Адам Ланг 2
66′ Давид Маркварт 6
Адам Надь 8
45′ Сильвестер Хандья 5
Марк Клейс 14
45′ Тамаш Кадар 4
Паулу Винисиус 3
75′ Золтан Штибер 18
Адам Дьюрчо 17
70′ Балаж Джуджак (к) 7
80′ Ласло Кляйнхайслер 15
45′ Жольт Кальмар 10
Роланд Шоллои 20
70′ Мартон Эппель 11
Норберт Балог 19
1 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 38′
13 Федор Кудряшов
17 Александр Головин
8 Денис Глушаков
6 Георгий Джикия 81′
3 Роман Шишкин
19 Александр Самедов 76′
28 Игорь Смольников
18 Юрий Жирков 88′
27 Дмитрий Тарасов
11 Роман Зобнин 33′
21 Александр Ерохин 48′
9 Федор Смолов 84′
15 Алексей Миранчук
24 Александр Бухаров 63′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 3
1 Угловые 1
10 Фолы 19
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кристиан Дингерт (Германия)
Боковой судья Мик Пикель (Германия)
Боковой судья Хольгер Хеншель (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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