Травма Зобнина. Что известно на данный момент

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КОГДА ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ

На 31-й минуте матча левый защитник венгров делал передачу — по позиции ему противостоял Зобнин. Роман попытался заблокировать передачу и ему это удалось. Правой ногой наш хавбек преградил путь мячу, но в этот момент эта же нога поехала — газон не выдержал, вылетел кусок дерна. Спартаковец упал, подбежавший врач команды Эдуард Безуглов спросил, сможет ли футболист продолжать. Получив ответ, Безуглов тут же просигнализировал скамейке — нужна замена.

КАКОЙ ДИАГНОЗ

Зобнин покинул поле на носилках. Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров вчера поздно вечером не назвал точный диагноз повреждения полузащитника. По словам представителя национальной команды, у Романа — повреждение связок колена.

Сегодня около пяти утра после прилета из Будапешта Роману Зобнину в клинике ФМБА России имени Бурназяна было выполнено обследование МРТ. Как сообщает Твиттер сборной России, по итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Завтра Зобнин уедет в клинику «Вилла Стюарт» в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения.

РЕАКЦИЯ ЗОБНИНА

— Я без Кубка конфедераций, -сказал Роман корреспонденту «СЭ». — Очень разочарован.

СКОЛЬКО ПРОПУСТИТ

Повреждение крестообразных связок колена, как правило, приводит к длительной паузе. После операции восстановление занимает полгода. В тяжелых случаях реабилитация занимает до 8−9 месяцев.

КТО ЗАМЕНИТ В СБОРНОЙ

В РФС уточнили: «В заявку на Кубок конфедераций из 23 человек могут войти только игроки из расширенного «списка 30».

Напомним, в расширенный «список 30» вошли.

Вратари: 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), 2. Александр БЕЛЕНОВ («Уфа»), 3. ГИЛЬЕРМЕ («Локомотив»), 4. Андрей ЛУНЕВ («Зенит»);.

Впоследствии получивший травму Лунев был заменен на вратаря «Арсенала» Габулова — он вошел в окончательный «список 30»



защитники: 5. Виктор ВАСИН (ЦСКА), 6. Георгий ДЖИКИЯ («Спартак»), 7. Руслан КАМБОЛОВ («Рубин»), 8. Федор КУДРЯШОВ («Ростов»), 9. Илья КУТЕПОВ («Спартак»), 10. Роман НОЙШТЕДТЕР («Фенербахче», Турция), 11. Андрей СЕМЕНОВ («Терек»), 12. Роман ШИШКИН («Краснодар»);.

полузащитники: 13. Юрий ГАЗИНСКИЙ («Краснодар»), 14. Денис ГЛУШАКОВ («Спартак»), 15. Александр ГОЛОВИН, 16. Алан ДЗАГОЕВ (оба — ЦСКА), 17. Александр ЕРОХИН («Ростов»), 18. Юрий ЖИРКОВ («Зенит»), 19. Роман ЗОБНИН («Спартак»), 20. Дмитрий КОМБАРОВ («Спартак»), 21. Алексей МИРАНЧУК («Локомотив»), 22. Александр САМЕДОВ («Спартак»), 23. Игорь СМОЛЬНИКОВ («Зенит»), 24. Дмитрий ТАРАСОВ («Локомотив»), 25. МАРИУ ФЕРНАНДЕС (ЦСКА);.

нападающие: 26. Александр БУХАРОВ («Ростов»), 27. Артем ДЗЮБА («Зенит»), 28. Максим КАНУННИКОВ («Рубин»), 29. Дмитрий ПОЛОЗ («Ростов»), 30. Федор СМОЛОВ («Краснодар»).

Впоследствии стало известно, что из-за травм не могут быть включены в заявку Дзагоев, Мариу Фернандес, Дзюба. Теперь и Зобнин. В итоге до 7 июня — дня подачи заявки из 23 человек на Кубок конфедераций штаб сборной должен отцепить 3 игроков. В том случае, если из «списка 23» кто-то получит травму, можно произвести одну замену за 24 часа до первого матча турнира (17 июня Россия играет с Новой Зеландией) до первого матча — и пригласить игрока уже не из «списка 30».

ЧТО ГОВОРИТ ЧЕРЧЕСОВ

Вчера на пресс-конференции после игры с Венгрией главный тренер нашей сборной дал понять, что состав на Кубок конфедераций уже ясен.

— Вероятность того, что Нойштедтер, Семенов и Беленов не попадут в список 23-х, большая, — сказал Черчесов.

Возможно, точка в этом вопросе будет поставлена уже сегодня.